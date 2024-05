I verdetti dell'ultima giornata di Serie B: Como promosso, Palermo-Sampdoria ai playoff, Ternana-Bari ai playout, Ascoli retrocesso in Serie C

Si è conclusa la stagione regolare della Serie B 2023/2024: dalla promozione diretta del Como al Bari al playout, cos'è successo.

La trentottesima e ultima giornata della Serie B 2023/24 ha emesso i propri verdetti. A partire dalla seconda formazione promossa senza passare per i playoff: a far compagnia al Parma in A sarà il Como, che torna dunque nella massima serie dopo 21 anni.

Già stabilite le sei squadre che si daranno battaglia ai playoff, ecco anche la composizione della griglia: il piatto forte è la supersfida tra Palermo e Sampdoria.

Infine, il capitolo sportivamente più doloroso: quello del fondo classifica. La terza squadra retrocessa in Serie C dopo Lecco e Feralpisalò è l'Ascoli, mentre a darsi battaglia per la salvezza al playout saranno Ternana e Bari.