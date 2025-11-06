I tormenti di Lookman all'Atalanta: dall'Inter alla tensione con Juric passando per l'estate fuori rosa

Al momento del cambio, avvenuto al 74' del match di Champions vinto di misura dagli orobici grazie alla magia di Samardzic a tempo scaduto, Lookman e l'allenatore croato non se le sono mandate a dire: reazione infastidita di Ade per la sostituzione, qualcosa mormorato rientrando verso la panchina e reazione di Juric, che lo ha afferrato per un braccio venendo separato dal vice Paro.

La punta ha accennato una retromarcia, ma l'intervento dell'allenatore in seconda e del team manager ha evitato che la situazione prendesse una piega peggiore.

A fine gara il tecnico atalantino ha stemperato, definendole "solite cose che succedono", ma intanto le vibes fornite dalle scintille del Velodrome certificano come tra Lookman e il suo presente il clima non sia tornato completamente sereno.