I tormenti di Lookman all'Atalanta: dall'Inter alla tensione con Juric passando per l'estate fuori rosa

Ademola Lookman continua a far discutere. E, purtroppo per il popolo bergamasco, non per i lampi di classe ai quali ci ha abituato.
L'attaccante nigeriano al Velodrome ha scritto un'ulteriore pagina del libro nero che racconta mesi difficili e di un momento della carriera complicato, che lo ha visto passare da eroe della Dea a separato in casa.
La frattura è stata ricomposta, ma stando a vedere quanto successo a bordocampo con Ivan Juric in Marsiglia-Atalanta evidentemente residui e strascichi persistono.