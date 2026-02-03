I tifosi nerazzurri ci saranno al derby Milan-Inter: perché la Curva Nord aperta nonostante le trasferte vietate

Il divieto di trasferta imposto ai tifosi dell’Inter fino al 23 marzo 2026 non impedirà al Secondo Anello Verde, feudo del tifo caldo nerazzurro, di essere presente al derby con il Milan dell’8 marzo.
La misura adottata dal Viminale dopo i “gravi disordini” durante Cremonese–Inter, quando un petardo lanciato dal settore ospiti ha colpito il portiere grigiorosso Emil Audero, ma non coinvolgerà la stracittadina perché non richiede movimenti di tifoserie.
Le trasferte vietate restano quelle di Reggio Emilia con il Sassuolo, Lecce e Firenze, mentre si attendono le decisioni del Giudice Sportivo su eventuali sanzioni per il club nerazzurro.