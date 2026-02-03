I tifosi nerazzurri ci saranno al derby Milan-Inter: perché la Curva Nord aperta nonostante le trasferte vietate

Il provvedimento del Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi nasce dall’episodio avvenuto domenica scorsa, 1° febbraio 2026 allo stadio Zini, quando dal settore occupato dai tifosi interisti è partito un petardo che ha colpito il portiere della Cremonese Emil Audero, stordendolo e procurandogli problemi fisici.

Il responsabile è stato individuato dall’Inter, con l’episodio che ha riacceso il tema della sicurezza negli stadi e ha portato all’immediata apertura di un’istruttoria che si è conclusa con la decisione di vietare le trasferte ai tifosi nerazzurri.