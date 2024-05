Sugli spalti dello stadio del Birmingham è arrivata la notizia del goal dell'Hull sull'altro campo: tutto falso.

Il Birmingham non dimenticherà certo la serata del 4 maggio 2024. Ci proverà, vista la grande delusione per la retrocessione in Serie C all'ultima giornata della Championship nonostante la vittoria ottenuta. Insieme a Rortherham e Huddersfield, giocheranno nella terza serie locale anche i biancoblu.

Non solo la tristezza per il ritorno nella C britannica, ma anche la delusione dopo la festa sugli spalti. Una beffa atroce per i fans, convinti che la vittoria contro il Norwich bastasse per giocare in seconda serie anche nel 2024/2025.

Una news ha fatto il giro degli spalti in pochi secondi, ovvero il fantomatico 1-0 tra Hull e Plymouth. Peccato che questo non fosse realmente arrivato, quello che avrebbe permesso alla squadra di Gary Rowett di rimanere in Championship anche nella prossima stagione.