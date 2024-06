I sogni a fari spenti del Belgio: De Bruyne e Lukaku traghettano i Diavoli Rossi tra due generazioni

La squadra di Tedesco gioca gli Europei lontano dalle luci dei riflettori, ma sta scoprendo nuovi talenti: sottovalutarla potrebbe essere pericoloso.

Niente Eden Hazard, niente Toby Alderweireld, niente Dries Mertens: il Belgio avrà un aspetto molto diverso in Germania. La cosiddetta “generazione d’oro” si è dispersa dopo la disastrosa eliminazione dalla fase a gironi in Qatar, torneo considerato come l’ultima possibilità di portare a casa un trofeo.

Diciotto mesi dopo, il ct Domenico Tedesco spera che un mix di esperienza e di esuberanza giovanile possa spingere i Diavoli Rossi a sorprendere agli Europei. Romelu Lukaku, Kevin De Bruyne e Jan Vertonghen rimangono giocatori chiave, mentre talenti emergenti come Jeremy Doku e Johan Bakayoko suggeriscono che la permanenza ai vertici potrebbe durare ancora per un po'.

E dunque, attenzione a considerare davvero finito il ciclo del Belgio, che oggi esordisce contro la Slovacchia.