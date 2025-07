Super incassi per le squadre al Mondiale per Club: la vittoria vale quasi quanto la Champions League. Tutte le cifre.

Si è concluso il primo Mondiale per Club a 32 squadre che ha visto il trionfo del Chelsea in finale contro il PSG. Appuntamento al 2029, tra quattro anni, quando si disputerà nuovamente il torneo organizzato dalla FIFA.

Una competizione che oltre al fascino e al risultato sportivo metteva in palio tantissimi milioni per le squadre. Non solo per chi è arrivato fino in fondo ma anche chi si è fermato prima ha potuto guadagnare cifre importanti.

Il Chelsea ovviamente, avendo vinto la competizione è il club che ha incassato di più dalla spedizione negli Stati Uniti, subito dietro il PSG, finalista. Ecco nel dettaglio i ricavi dei top club, tra cui Inter e Juventus.