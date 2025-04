I retroscena di Jimenez sull'Inter: "Mourinho disse che decideva tutto lui, che spogliatoio con Ibrahimovic e Figo"

Luis Jimenez, ex fantasista cileno, ripercorre l'esperienza all'Inter: "Ibra disse a Figo: 'Tu guadagni più di me, ma aspetta un paio d'anni'".

Luis Jimenez all'Inter ha giocato soltanto per due anni, ma stando ai retroscena devono essere stati decisamente intensi.

Il 'mago', ex fantasista sbocciato nel nostro calcio alla Ternana e transitato - oltre che per i nerazzurri - anche per Fiorentina, Lazio, Parma e Cesena, a 'Record' riavvolge il nastro all'esperienza vissuta tra il 2007 e il 2009 ai nerazzurri.

La personalità di José Mourinho, le stelle presenti in rosa come Zlatan Ibrahimovic e Luis Figo: il cileno, voltandosi indietro, dispensa aneddoti.