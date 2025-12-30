I numeri di Spalletti sono da 'scudetto': Juventus meglio di Napoli e Roma da quando c'è lui in panchina

Magari non è stata brillante come contro Bologna e Roma, ma a Pisa la Juventus ha confermato di essere nel momento migliore della stagione e forse da oltre un anno a questa parte.
E non può che esserci la mano di Luciano Spalletti, arrivato ad inizio novembre e che dopo qualche settimana di ambientamento adesso sembra davvero essere entrato dentro la squadra, che lo segue sempre di più.
La Juventus non vinceva tre partite consecutive in campionato da inizio stagione, dalle prime tre giornate di Serie A. Con il Lecce ha la possibilità di allungare la striscia e migliorare un rendimento che però è già così da scudetto da quando c'è Spalletti.