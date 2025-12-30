Pubblicità
Andrea Ajello

I numeri di Spalletti sono da 'scudetto': Juventus meglio di Napoli e Roma da quando c'è lui in panchina

La Juventus si conferma in crescita, terza vittoria consecutiva in campionato: con Spalletti in panchina i bianconeri viaggiano a ritmo scudetto.

Magari non è stata brillante come contro Bologna e Roma, ma a Pisa la Juventus ha confermato di essere nel momento migliore della stagione e forse da oltre un anno a questa parte. 

E non può che esserci la mano di Luciano Spalletti, arrivato ad inizio novembre e che dopo qualche settimana di ambientamento adesso sembra davvero essere entrato dentro la squadra, che lo segue sempre di più. 


La Juventus non vinceva tre partite consecutive in campionato da inizio stagione, dalle prime tre giornate di Serie A. Con il Lecce ha la possibilità di allungare la striscia e migliorare un rendimento che però è già così da scudetto da quando c'è Spalletti. 

  • UNA SOLA SCONFITTA

    In due mesi Spalletti ha perso solo una partita con la Juventus, contro il Napoli al Maradona, la sua ex squadra. Sconfitta per 2-1; quello è stato il punto più basso fino ad ora dell'esperienza del tecnico a Torino, nonché l'unico ko in 12 partite. 

    Anche perché dopo quella gara i bianconeri si erano allontanati ulteriormente dalla vetta della classifica ma soprattutto anche dal quarto posto e si ritrovavano settimi in classifica, dietro anche a Bologna e Como. 

  • LA MEDIA PUNTI DI SPALLETTI È DA SCUDETTO

    Spalletti oltre ad aver sistemato la situazione in Champions League con 7 punti conquistati in tre partite che portano la Juventus vicinissima alla qualificazione ai playoff e ad aver superato il turno di Coppa Italia ora ha risollevato i bianconeri anche in Serie A.

    La Juventus è a -1 dal quarto posto, il grande obiettivo da non poter fallire ma continuando così la qualificazione in Champions è decisamente alla portata. La squadra di Spalletti infatti non solo viaggia ad un ritmo che le permetterebbe di entrare tra i primi quattro posti ma che sarebbe anche da scudetto. 17 punti conquistati in 8 gare, media superiore a 2 punti a partita. 

    Proseguendo così la Juventus chiuderebbe a 76, non abbastanza per lottare per lo scudetto. Se i bianconeri avessero tenuto questo andamento però da inizio stagione, la squadra avrebbe chiuso a oltre 80 punti e vedendo il campionato allora sì che era lecito pensare allo scudetto. Con Spalletti la Juve viaggia  a ritmo scudetto, prima di lui però non è stato così e questo pesa ovviamente sulla situazione attuale di classifica. 

  • MEGLIO DI NAPOLI E ROMA: MILANESI 'AVANTI'

    Prendendo in considerazione solo le giornate da quando la Juve ha cambiato allenatore ed è arrivato l'ex commissario tecnico, la classifica vedrebbe i bianconeri terzi, dietro solo a Inter e Milan. 

    In questo periodo infatti la squadra di Spalletti ha fatto meglio del Napoli e molto meglio della Roma. Ecco la classifica 'parziale' dalla decima giornata, ovvero quando Spalletti ha esordito sulla panchina bianconera. 

    • Inter: 18 punti  (una partita in meno)

    • Milan: 17 punti (una partita in meno)

    • Juventus: 17 punti
    • Napoli: 13 punti (una partita in meno)
    • Roma: 12 punti
    • Bologna: 11 punti

  • TRE PARTITE DA VINCERE PRIMA DEL NAPOLI

    Dopo aver superato brillantemente il doppio scontro diretto con Bologna e Roma, la Juventus è consapevole di avere davanti un periodo in cui potenzialmente potrebbe aprire un filotto di vittorie. A Pisa i bianconeri pur soffrendo non hanno sbagliato.

    Adesso la squadra di Spalletti avrà Lecce, Sassuolo e Cremonese; tre gare che possono portare la Juventus ancora più in alto, migliorare la media punti e far arrivare i bianconeri nel migliore dei modi al big match di fine gennaio contro il Napoli. 

