I numeri di Spalletti sono da 'scudetto': Juventus meglio di Napoli e Roma da quando c'è lui in panchina

Spalletti oltre ad aver sistemato la situazione in Champions League con 7 punti conquistati in tre partite che portano la Juventus vicinissima alla qualificazione ai playoff e ad aver superato il turno di Coppa Italia ora ha risollevato i bianconeri anche in Serie A.

La Juventus è a -1 dal quarto posto, il grande obiettivo da non poter fallire ma continuando così la qualificazione in Champions è decisamente alla portata. La squadra di Spalletti infatti non solo viaggia ad un ritmo che le permetterebbe di entrare tra i primi quattro posti ma che sarebbe anche da scudetto. 17 punti conquistati in 8 gare, media superiore a 2 punti a partita.

Proseguendo così la Juventus chiuderebbe a 76, non abbastanza per lottare per lo scudetto. Se i bianconeri avessero tenuto questo andamento però da inizio stagione, la squadra avrebbe chiuso a oltre 80 punti e vedendo il campionato allora sì che era lecito pensare allo scudetto. Con Spalletti la Juve viaggia a ritmo scudetto, prima di lui però non è stato così e questo pesa ovviamente sulla situazione attuale di classifica.