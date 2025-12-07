I ko con Napoli e Cagliari, un attacco che latita, la qualità della rosa: Roma, il sogno Scudetto sta già svanendo?

"In 10 la partita è diventata difficile, anche se per un bel pezzo siamo riusciti a non subire pericoli - ha detto Gasperini a DAZN dopo il 90' - Ma era difficile costruire qualcosa, a parte qualche ripartenza. In quelle condizioni, anche di vento, è più una battaglia che una partita. Abbiamo fatto qualche errore grossolano che ci è costato la partita, anche negli episodi dell'espulsione e poi del goal".

Sulla presunta mancanza di agonismo della Roma: "Loro giocavano molto su queste palle lunghe. Bisognava riuscire sul piano tecnico a far qualcosa di più. Non era facile, perché il Cagliari come molte squadre in questo periodo della stagione, quelle coinvolte in fondo alla classifica, stanno producendo il massimo sforzo agonistico. Potevamo fare meglio sul piano tecnico nel primo tempo, pur controllando abbastanza la partita. Non siamo riusciti a metterla sul piano tecnico. Nel secondo c'erano tutte le condizioni per farlo, ma l'espulsione ha cambiato la partita".

E sul nervosismo in campo? "La partita a un certo punto aveva poco di una gara solita di calcio, era più una battaglia, una gara spezzettata. Non siamo riusciti a recuperarla, potevamo farlo in 11 ma a volte le partite prendono questo tipo di pieghe. Forse il massimo che potevamo fare era portare la partita in porto. Abbiamo giocato con grande impegno in condizioni di difficoltà a cui non siamo riusciti ad adattarci".