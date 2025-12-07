I ko con Napoli e Cagliari, un attacco che latita, la qualità della rosa: Roma, il sogno Scudetto sta già svanendo?

La Roma ha perso ancora. Dopo la sconfitta di domenica scorsa contro il Napoli, ecco quella di Cagliari, entrambe per 1-0. una doppia battuta d'arresto pesantissima sia sul morale che sulla classifica.
Alla Unipol Domus è stato Gianluca Gaetano a regalare tutti e tre i punti in palio ai sardi e a lasciare i giallorossi con niente in mano. Alla fine il pomeriggio della formazione di Gian Piero Gasperini, potenzialmente promettente, si è rivelato un mezzo disastro.
E così il sogno Scudetto, che la Roma stava dolcemente cullando fino a una settimana fa, di colpo si sta già affievolendo. Il che, probabilmente, non può essere considerata del tutto una sorpresa.