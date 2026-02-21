Goal.com
Live
Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Parma Calcio 1913 v Juventus FC - Serie AGetty Images Sport
Lelio Donato

I diffidati verso Roma-Juventus, da Locatelli a Mancini: chi rischia di saltare il match dell'Olimpico per squalifica

Sono cinque i giocatori che rischiano di saltare Roma-Juventus per squalifica in caso di ammonizione contro Cremonese e Como. L'elenco dei diffidati prima dello scontro diretto di domenica prossima.

Pubblicità

Pericolo giallo verso Roma-Juventus.

Sono ben cinque i giocatori che in caso di ammonizione in questo turno di campionato salterebbero lo scontro diretto dell'Olimpico.

Ma chi sono i diffidati prima di Roma-Juventus? Chi rischia la squalifica?

  • I DIFFIDATI DELLA ROMA

    I giocatori della Roma attualmente in diffida sono tre.

    Si tratta dei due difensori titolari di Gasperini, ovvero Mancini e Ndicka, e dell'esterno brasiliano Wesley. Quest'ultimo però non dovrebbe giocare titolare contro la Cremonese a causa del colpo ricevuto a Napoli.

    Gasperini invece deve valutare se rischiare Ndicka e Mancini che, in caso di giallo, salterebbero la successiva sfida contro la Juventus.

    • Pubblicità

  • I DIFFIDATI DELLA JUVENTUS

    Nella Juventus, ormai da qualche settimana, sono in diffida Manuel Locatelli e Weston McKennie.

    Entrambi giocheranno titolari la gara contro il Como e in caso di ammonizione salteranno la trasferta di Roma in programma domenica 1 marzo.

    Spalletti d'altronde ha fatto capire di non poter rinunciare a coloro che vengono ritenute due colonne della squadra in questo momento.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • SQUALIFICA PER CHI VIENE ESPULSO

    In caso di cartellino rosso, ovviamente, scatterebbe automatica la squalifica per qualsiasi giocatore di Roma e Juventus.

    Entrambe le squadre dunque dovranno prestare particolare attenzione nelle prossime sfide contro Como e Cremonese prima dello scontro diretto.

Serie A
Roma crest
Roma
ROM
Juventus crest
Juventus
JUV
0