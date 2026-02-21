I diffidati verso Roma-Juventus, da Locatelli a Mancini: chi rischia di saltare il match dell'Olimpico per squalifica

Pericolo giallo verso Roma-Juventus.
Sono ben cinque i giocatori che in caso di ammonizione in questo turno di campionato salterebbero lo scontro diretto dell'Olimpico.
Ma chi sono i diffidati prima di Roma-Juventus? Chi rischia la squalifica?
I giocatori della Roma attualmente in diffida sono tre.
Si tratta dei due difensori titolari di Gasperini, ovvero Mancini e Ndicka, e dell'esterno brasiliano Wesley. Quest'ultimo però non dovrebbe giocare titolare contro la Cremonese a causa del colpo ricevuto a Napoli.
Gasperini invece deve valutare se rischiare Ndicka e Mancini che, in caso di giallo, salterebbero la successiva sfida contro la Juventus.
Nella Juventus, ormai da qualche settimana, sono in diffida Manuel Locatelli e Weston McKennie.
Entrambi giocheranno titolari la gara contro il Como e in caso di ammonizione salteranno la trasferta di Roma in programma domenica 1 marzo.
Spalletti d'altronde ha fatto capire di non poter rinunciare a coloro che vengono ritenute due colonne della squadra in questo momento.
In caso di cartellino rosso, ovviamente, scatterebbe automatica la squalifica per qualsiasi giocatore di Roma e Juventus.
Entrambe le squadre dunque dovranno prestare particolare attenzione nelle prossime sfide contro Como e Cremonese prima dello scontro diretto.