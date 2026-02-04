I diffidati di Inter e Juventus, chi salta il derby d'Italia per squalifica se viene ammonito in Juventus-Lazio e Sassuolo-Inter

Mancano ormai pochi giorni a Inter-Juventus, ovvero una delle gare più attese dell'anno.
Prima però entrambe le squadre scenderanno in campo nel week-end per la ventiquattresima giornata di campionato: la Juventus in casa contro la Lazio, mentre i nerazzurri faranno visita al Sassuolo.
Gare in cui alcuni giocatori dovranno prestare particolare attenzione per non rischiare di saltare il derby d'Italia.
Sono quattro infatti i diffidati, due per parte, che in caso di ammonizione non ci saranno per Inter-Juventus del 14 febbraio.