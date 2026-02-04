Goal.com
FBL-ITA-SERIE A-JUVENTUS-LECCEAFP
Lelio Donato

I diffidati di Inter e Juventus, chi salta il derby d'Italia per squalifica se viene ammonito in Juventus-Lazio e Sassuolo-Inter

Sono quattro i giocatori diffidati a rischio squalifica in vista di Inter-Juventus, due per parte: chi può saltare il derby d'Italia se viene ammonito nella prossima partita di campionato.

Mancano ormai pochi giorni a Inter-Juventus, ovvero una delle gare più attese dell'anno.

Prima però entrambe le squadre scenderanno in campo nel week-end per la ventiquattresima giornata di campionato: la Juventus in casa contro la Lazio, mentre i nerazzurri faranno visita al Sassuolo.

Gare in cui alcuni giocatori dovranno prestare particolare attenzione per non rischiare di saltare il derby d'Italia.

Sono quattro infatti i diffidati, due per parte, che in caso di ammonizione non ci saranno per Inter-Juventus del 14 febbraio.

  • DIFFIDATI JUVE: CHI RISCHIA LA SQUALIFICA PER L'INTER

    Sono due i giocatori bianconeri che rischiano la squalifica per Inter-Juventus in caso di giallo contro la Lazio.

    Si tratta di Manuel Locatelli e Weston McKennie, ovvero due titolarissimi di Luciano Spalletti.

    Entrambi con un cartellino giallo sarebbero costretti a saltare la successiva gara di campionato contro l'Inter.

  • DIFFIDATI INTER: CHI RISCHIA LA SQUALIFICA CONTRO LA JUVE

    Due anche i diffidati dell'Inter in vista della sentitissima sfida contro la Juventus del 14 febbraio.

    In questo caso si tratta di Nicolò Barella e Hakan Calhanoglu, entrambi fuori da qualche settimana causa infortunio.

    Per questo motivo sembra difficile che possano giocare la precedente gara contro il Sassuolo e dunque dovrebbero evitare la squalifica.

    Da valutare il loro recupero per Inter-Juventus.

  • CHI VIENE ESPULSO SALTA INTER-JUVENTUS

    Occhio ovviamente anche ad eventuali cartellini rosso in Juventus-Lazio e Sassuolo-Inter.

    I giocatori espulsi nelle gare del week-end, infatti, salteranno automaticamente per squalifica la successiva partita di campionato ovvero Inter-Juventus.

  • I DIFFIDATI VERSO INTER-JUVENTUS

    INTER

    • Barella
    • Calhanoglu

    JUVENTUS

    • Locatelli
    • McKennie
