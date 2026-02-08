I convocati di Spalletti per Juventus-Lazio: la decisione su Kelly e Conceicao, l'elenco completo

Luciano Spalletti potrà contare anche su Lloyd Kelly e su Francisco Conceicao.

Il tecnico bianconero, nel corso della conferenza stampa della vigilia, aveva fornito aggiornamenti sulle condizioni del difensore inglese e dell'esterno portoghese, entrambi alle prese con un leggero affaticamento di natura muscolare. Il provino di domenica mattina, però, è stato decisivo e ha dato responso positivo: sia Kelly che Conceicao, infatti, saranno regolarmente a disposizione.