Goal.com
Live
Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Kelly Conceicao collageGetty
Michael Di Chiaro

I convocati di Spalletti per Juventus-Lazio: la decisione su Kelly e Conceicao, l'elenco completo

Spalletti recupera sia il difensore inglese che l'esterno portoghese per il confronto dell'Allianz Stadium contro i biancocelesti.

Pubblicità

Luciano Spalletti ha diramato la lista dei giocatori convocati per la sfida di questa sera tra Juventus e Lazio, in campo alle ore 20.45 all'Allianz Stadium di Torino.


I bianconeri puntano al bottino pieno per conservare il quarto posto in classifica dagli assalti di Roma, Como e Atalanta, mentre la Lazio, reduce dal successo interno contro il Genoa cerca di trovare quella continuità di risultati che sin qui è mancata. Spalletti nel giorno della vigilia aveva chiarito come, al netto del recupero di Yildiz, permanevano dubbi sulla presenza di Kelly e Conceicao, alle prese con alcune noie di natura muscolare.

Di seguito ecco l'elenco completo dei convocati bianconeri.

  • I CONVOCATI DI SPALLETTI

    • Pubblicità

  • YILDIZ PRESENTE

    Nella lista dei convocati figura, ovviamente, anche Kenan Yildiz. Il turco, che negli ultimi giorni è stato alle prese con un leggero sovraccarico muscolare, aveva saltato la partita di Coppa Italia contro l'Atalanta - restando 90 minuti in panchina - ma come confermato da Spalletti sarà pienamente arruolabile per il match contro i biancocelesti.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • LE CONDIZIONI DI KELLY E CONCEICAO

    Luciano Spalletti potrà contare anche su Lloyd Kelly e su Francisco Conceicao.

    Il tecnico bianconero, nel corso della conferenza stampa della vigilia, aveva fornito aggiornamenti sulle condizioni del difensore inglese e dell'esterno portoghese, entrambi alle prese con un leggero affaticamento di natura muscolare. Il provino di domenica mattina, però, è stato decisivo e ha dato responso positivo: sia Kelly che Conceicao, infatti, saranno regolarmente a disposizione.

  • KELLY E CONCEICAO TITOLARI?

    Kelly e Conceicao sono stati convocati da Spalletti per il match contro la Lazio, ma è verosimile pensare che entrambi partiranno dalla panchina, onde evitare rischi.

    In difesa, il tecnico bianconero dovrebbe affiancare Koopmeiners (o Gatti) a Bremer nel pacchetto arretrato, mentre per quanto riguarda il ruolo di esterno d'attacco toccherà a McKennie svariare sulla destra, con Miretti collocato a rimorchio dell'unica punta che sarà Jonathan David.

  • Pubblicità
    Pubblicità
Serie A
Juventus crest
Juventus
JUV
Lazio crest
Lazio
LAZ
0