I convocati di Spalletti per Juventus-Lazio: la decisione su Kelly e Conceicao, l'elenco completo

Luciano Spalletti ha diramato la lista dei giocatori convocati per la sfida di questa sera tra Juventus e Lazio, in campo alle ore 20.45 all'Allianz Stadium di Torino.
I bianconeri puntano al bottino pieno per conservare il quarto posto in classifica dagli assalti di Roma, Como e Atalanta, mentre la Lazio, reduce dal successo interno contro il Genoa cerca di trovare quella continuità di risultati che sin qui è mancata. Spalletti nel giorno della vigilia aveva chiarito come, al netto del recupero di Yildiz, permanevano dubbi sulla presenza di Kelly e Conceicao, alle prese con alcune noie di natura muscolare.
Di seguito ecco l'elenco completo dei convocati bianconeri.