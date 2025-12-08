Pubblicità
Spalletti Conte napoli juventus 7 dicembre 2025Getty Images
Nino Caracciolo

I complimenti di Spalletti a Conte nel cuore del Maradona: il retroscena sulla tenuta fisica

Emerge un retroscena al termine di Napoli-Juventus, con Spalletti e Conte protagonisti di un veloce incontro al Maradona: il tecnico bianconero si è complimentato per la tenuta fisica della squadra.

Stadio Maradona, domenica sera, Napoli-Juventus è terminata da pochi minuti e i sorrisi sono tutti per gli azzurri.

Una doppietta di Hojlund ha infatti permesso alla squadra allenata da Antonio Conte di battere 2-1 i bianconeri, confermandosi da sola in vetta alla classifica in attesa di conoscere il risultato del Milan impegnato questa sera contro il Torino.

Al termine del match nel cuore dello stadio Maradona, c’è un veloce confronto tra Luciano Spalletti e Antonio Conte, oggi allenatori rispettivamente di Juventus e Napoli, ma entrambi con un passato di successo nella squadra avversaria di serata.

  • I COMPLIMENTI DI SPALLETTI A CONTE

    Come riporta ‘La Gazzetta dello Sport’, Spalletti si sarebbe avvicinato a Conte sottolineando un particolare aspetto: “Complimenti, quanto correte”. Un gesto di fairplay, ma allo stesso tempo un pensiero che preoccupa Spalletti.

  • CRESCITA FISICA NECESSARIA

    Anche nel post partita del Maradona, infatti, Spalletti ha sottolineato come la Juventus debba ancora lavorare molto per raggiungere un livello fisico e mentale adeguato per tutto l’incontro. Non è un caso secondo Spalletti che la Juventus abbia subito il 2-1 nel finale di gara.

  • PASSO IN AVANTI

    Spalletti ha sempre basato la propria idea di calcio anche sull’intensità e chiede alla sua squadra un importante passo in avanti sotto questo punto di vista. E la tenuta e la condizione fisica del Napoli sotto questo aspetto è stata molto apprezzata dal tecnico della Juventus.

  • LAVORI IN CORSO

    Spalletti ha ereditato la quadra in corsa da Tudor e ovviamente non ha potuto lavorare fin dall’inizio sotto l’aspetto fisico, particolare che ritiene molto importante per il successo di una squadra. L’allenatore bianconero proverà a imprimere il proprio marchio di lavoro (anche sotto l’aspetto atletico) giorno dopo giorno: i lavori sono già iniziati.

0