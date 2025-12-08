I complimenti di Spalletti a Conte nel cuore del Maradona: il retroscena sulla tenuta fisica

Stadio Maradona, domenica sera, Napoli-Juventus è terminata da pochi minuti e i sorrisi sono tutti per gli azzurri.
Una doppietta di Hojlund ha infatti permesso alla squadra allenata da Antonio Conte di battere 2-1 i bianconeri, confermandosi da sola in vetta alla classifica in attesa di conoscere il risultato del Milan impegnato questa sera contro il Torino.
Al termine del match nel cuore dello stadio Maradona, c’è un veloce confronto tra Luciano Spalletti e Antonio Conte, oggi allenatori rispettivamente di Juventus e Napoli, ma entrambi con un passato di successo nella squadra avversaria di serata.