"I cappellini non garantiscono il lavoro automatico" - Laura Woods prende di mira Eni Aluko dopo l'ultima frecciatina dell'ex Lioness a Ian Wright sul tema delle opinioniste di calcio femminile.

Aluko ha lavorato al fianco di Woods come parte del team ITV che ha seguito la difesa del titolo europeo delle Lionesses nel 2025. Non ha lavorato alla finale, con Wright che ha affiancato Karen Carney ed Emma Hayes sullo schermo.

L'ex difensore del Manchester City Nedum Onuoha faceva parte del gruppo della BBC, e Aluko ha raccontato al "90s Baby Show" le sue ultime lamentele: "L'anno scorso, alla finale delle Lionesses, ero seduta in tribuna, non ero in onda per ITV per la finale. Farah Williams era accanto a me. Farah Williams ha 170 presenze con la maglia dell'Inghilterra.

Le due emittenti che avevano i diritti erano ITV e BBC. Sulla BBC c'erano Ellen White, Steph Houghton e Nedum Onuoha. Senza offesa per Nedum Onouha, non ho nulla contro di lui, non so se abbia giocato per l'Inghilterra o meno. Tu sei nel panel principale per la finale dell'Inghilterra femminile.

Passiamo a ITV, io sono in tribuna con 105 presenze, quindi avete due donne con 290 presenze, una cosa ridicola, vero? Bene, ITV, ci sono Ian Wright, Emma Hayes e Kaz Carney.

"Quindi, su sei posti, due sono andati a uomini, mentre avete 290 presenze in tribuna. Non ho mai commentato una finale e probabilmente farò fatica a pensare a una donna, una commentatrice, che abbia commentato una finale importante maschile.

“Sto parlando in qualità di opinionista, quindi c'è qualcosa che non va. Perché persone come me e Faz (Fara) non sono lì? Non ho nulla contro Ian e nulla contro di loro, sto solo dicendo che, in generale, dobbiamo essere consapevoli di questo”.

Aluko ha aggiunto: "Dal mio punto di vista, non abbiamo versato tutto quel sangue, sudore e lacrime perché le donne fossero ora al secondo posto nel nostro stesso sport. Cosa stiamo facendo? Il calcio femminile dovrebbe essere fatto dalle donne, per le donne. Gli alleati maschi dovrebbero assolutamente sostenerlo, ma quando si arriva al punto in cui sei il protagonista dello spettacolo, stiamo solo ripetendo le cose patriarcali contro cui abbiamo lottato.

"Chiunque questo possa infastidire, che si infastidisca. Ho sempre difeso il calcio femminile. Giocavo a calcio femminile quando non era redditizio farlo. Ora stiamo raccogliendo i frutti e penso che le donne dovrebbero vincere in questo momento".

Ha poi aggiunto, parlando del fatto di essere stata ignorata per ruoli importanti nel calcio maschile: "Le limitate opportunità nel calcio femminile sono ora occupate dagli uomini, ma noi non possiamo entrare nel calcio maschile e cogliere le stesse opportunità. Siamo bloccate. Non potrò mai commentare la finale maschile. L'unica possibilità che ho di commentare una finale è quella femminile, e ora non posso farlo.

Quello che rappresento per le ragazze che vogliono diventare calciatrici o giornaliste è molto più di quello che rappresenta Ian Wright. Ribadisco, non sto criticando Ian Wright, non si tratta nemmeno di lui, potrebbe essere qualsiasi uomo. È davvero importante tenere d'occhio le opportunità di alto livello. Il problema che ho con Ian è che, nella sua posizione, dovrebbe capire quello che sto dicendo".