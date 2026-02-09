Getty/GOAL
"I cappellini non garantiscono il lavoro automatico" - Laura Woods prende di mira Eni Aluko dopo l'ultima frecciatina dell'ex Lioness a Ian Wright sul tema delle opinioniste di calcio femminile.
Pubblicità
Aluko ha criticato la leggenda dell'Arsenal Wright
Aluko ha scatenato polemiche nell'aprile 2025 quando ha detto all'ex attaccante inglese Wright che deve essere consapevole di "quanto sta facendo nel calcio femminile". Ha affermato che la presenza di Wright rendeva più difficile per le commentatrici donne entrare nel settore.
Da allora ha chiesto scusa, ma Wright ha rifiutato di accettare la sua posizione e molti si sono schierati con la leggenda dei Gunners. Aluko ha nuovamente espresso la sua opinione e Woods ha sentito il bisogno di rispondere a commenti che, secondo lei, non fanno bene a nessuno.
- Getty
Woods risponde alle ultime dichiarazioni di Aluko
In una serie di post sui social media ha affermato: "Le presenze in nazionale non garantiscono automaticamente il lavoro e non rendono nemmeno brillanti come opinionisti. Ciò che rende brillante un opinionista è il modo in cui comunica, si esprime, fa ricerche, informa il pubblico, quanto è simpatico e la chimica che ha con il suo panel.
"Il calcio femminile dovrebbe essere fatto dalle donne per le donne" è una delle frasi più dannose che abbia mai sentito. Non solo farà regredire lo sport femminile, ma farà regredire anche il giornalismo sportivo femminile in tutte le sue forme.
"Se vuoi far crescere qualcosa, non devi impedirne l'accesso. Vogliamo incoraggiare anche i ragazzini e gli uomini a guardare il calcio femminile, non solo le bambine e le donne. E quando vedono qualcuno come Ian Wright prenderlo sul serio come fa lui, seguono il suo esempio. È così che si fa crescere uno sport".
Cerchi scommesse calcistiche più intelligenti? Ottieni anteprime di esperti, pronostici basati sui dati e approfondimenti vincenti con GOAL Tips su Telegram. Unisciti subito alla nostra comunità in crescita!
- PubblicitàPubblicità
Cosa ha detto Aluko sui commentatori maschi nel calcio femminile
Aluko ha lavorato al fianco di Woods come parte del team ITV che ha seguito la difesa del titolo europeo delle Lionesses nel 2025. Non ha lavorato alla finale, con Wright che ha affiancato Karen Carney ed Emma Hayes sullo schermo.
L'ex difensore del Manchester City Nedum Onuoha faceva parte del gruppo della BBC, e Aluko ha raccontato al "90s Baby Show" le sue ultime lamentele: "L'anno scorso, alla finale delle Lionesses, ero seduta in tribuna, non ero in onda per ITV per la finale. Farah Williams era accanto a me. Farah Williams ha 170 presenze con la maglia dell'Inghilterra.
Le due emittenti che avevano i diritti erano ITV e BBC. Sulla BBC c'erano Ellen White, Steph Houghton e Nedum Onuoha. Senza offesa per Nedum Onouha, non ho nulla contro di lui, non so se abbia giocato per l'Inghilterra o meno. Tu sei nel panel principale per la finale dell'Inghilterra femminile.
Passiamo a ITV, io sono in tribuna con 105 presenze, quindi avete due donne con 290 presenze, una cosa ridicola, vero? Bene, ITV, ci sono Ian Wright, Emma Hayes e Kaz Carney.
"Quindi, su sei posti, due sono andati a uomini, mentre avete 290 presenze in tribuna. Non ho mai commentato una finale e probabilmente farò fatica a pensare a una donna, una commentatrice, che abbia commentato una finale importante maschile.
“Sto parlando in qualità di opinionista, quindi c'è qualcosa che non va. Perché persone come me e Faz (Fara) non sono lì? Non ho nulla contro Ian e nulla contro di loro, sto solo dicendo che, in generale, dobbiamo essere consapevoli di questo”.
Aluko ha aggiunto: "Dal mio punto di vista, non abbiamo versato tutto quel sangue, sudore e lacrime perché le donne fossero ora al secondo posto nel nostro stesso sport. Cosa stiamo facendo? Il calcio femminile dovrebbe essere fatto dalle donne, per le donne. Gli alleati maschi dovrebbero assolutamente sostenerlo, ma quando si arriva al punto in cui sei il protagonista dello spettacolo, stiamo solo ripetendo le cose patriarcali contro cui abbiamo lottato.
"Chiunque questo possa infastidire, che si infastidisca. Ho sempre difeso il calcio femminile. Giocavo a calcio femminile quando non era redditizio farlo. Ora stiamo raccogliendo i frutti e penso che le donne dovrebbero vincere in questo momento".
Ha poi aggiunto, parlando del fatto di essere stata ignorata per ruoli importanti nel calcio maschile: "Le limitate opportunità nel calcio femminile sono ora occupate dagli uomini, ma noi non possiamo entrare nel calcio maschile e cogliere le stesse opportunità. Siamo bloccate. Non potrò mai commentare la finale maschile. L'unica possibilità che ho di commentare una finale è quella femminile, e ora non posso farlo.
Quello che rappresento per le ragazze che vogliono diventare calciatrici o giornaliste è molto più di quello che rappresenta Ian Wright. Ribadisco, non sto criticando Ian Wright, non si tratta nemmeno di lui, potrebbe essere qualsiasi uomo. È davvero importante tenere d'occhio le opportunità di alto livello. Il problema che ho con Ian è che, nella sua posizione, dovrebbe capire quello che sto dicendo".
- Getty/GOAL
Aluko riceve poche offerte da quando ha parlato apertamente
Aluko ha pubblicato sul suo account Instagram, confermando che Wright non intende accettare le sue scuse: "Per quanto non volessi continuare a parlare di Ian Wright a distanza di nove mesi, ci troviamo in questa situazione perché le persone hanno usato il suo nome come arma contro di me e non sono più disposta ad accettarlo. L'uso del nome di Ian Wright come arma contro di me è il motivo per cui stiamo ancora parlando di lui.
La realtà è che nove mesi fa abbiamo avuto l'opportunità di mettere a tacere la questione, di avere una conversazione da adulti e di parlare delle nostre prospettive. Quando ho chiesto scusa a Ian Wright pubblicamente e in privato, lui ha avuto l'opportunità di mostrare la gentilezza e la solidarietà che ha dimostrato a molte altre persone e di dimostrare di essere l'alleato che dice di essere.
"Purtroppo la mia sincerità, la mia umiltà, sono state accolte con mancanza di rispetto. Ha detto 'Non accetto le tue scuse' e ha dato il via libera a tutte queste altre persone per accanirsi contro di me e insultarmi ulteriormente per la mia opinione".
Ha aggiunto: "Voglio rendere pubblico che sono sempre stata aperta a una conversazione in cui condividiamo i nostri punti di vista, parliamo e andiamo avanti: questa è la mia posizione.
"Sono un po' delusa nel sentire che c'è stato un 'Non voglio lavorare con lei', questa scelta attiva che le persone devono fare, che è infantile. Non userei mai il mio privilegio per dire: 'Non voglio lavorare con quella persona'. Sono aperta al dialogo. Se succede, bene, se non succede, la vita va avanti".
Aluko sostiene di aver ricevuto poche offerte da quando ha parlato contro Wright. Il prossimo grande torneo internazionale di calcio femminile sarà la Coppa del Mondo del 2027, che si terrà in Brasile. Per ora continuano le competizioni nazionali e continentali, con emozionanti gare per il titolo della WSL e della Champions League nel 2025-26.
Tradotto automaticamente da GOAL-e
- PubblicitàPubblicità
Pubblicità