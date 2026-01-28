I calciatori diffidati di Inter, Juventus, Atalanta e Napoli: cosa dice il regolamento Champions

Quattro italiane con un obiettivo comune: proseguire il cammino in Champions League, che siano playoff o accesso diretto agli ottavi di finale della competizione.

Quando mancano 90 minuti al termine della fase a girone unico di Champions League, le squadre italiane sono tutte ancora in piena corsa per qualificarsi.

Tra i calciatori di Inter, Atalanta, Juventus e Napoli ci sono alcuni in diffida: ma cosa dice il regolamento in caso di cartellino giallo? Le sanzioni verranno azzerate nel turno successivo o scatta la squalifica? Chi sono i calciatori diffidati tra le quattro squadre italiane ancora in corsa in Champions?