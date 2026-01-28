Goal.com
Nino Caracciolo

I calciatori diffidati di Inter, Juventus, Atalanta e Napoli: cosa dice il regolamento Champions

Quando manca solo una giornata al termine della fase a girone unico di Champions League sono diversi i calciatori diffidati nelle rose di Inter, Juventus, Atalanta e Napoli. Ma cosa dice il regolamento?

Quattro italiane con un obiettivo comune: proseguire il cammino in Champions League, che siano playoff o accesso diretto agli ottavi di finale della competizione.

Quando mancano 90 minuti al termine della fase a girone unico di Champions League, le squadre italiane sono tutte ancora in piena corsa per qualificarsi.

Tra i calciatori di Inter, Atalanta, Juventus e Napoli ci sono alcuni in diffida: ma cosa dice il regolamento in caso di cartellino giallo? Le sanzioni verranno azzerate nel turno successivo o scatta la squalifica? Chi sono i calciatori diffidati tra le quattro squadre italiane ancora in corsa in Champions?

  • COSA DICE IL REGOLAMENTO

    Il regolamento prevede che in caso di cartellino giallo (e più in generale di squalifica), i calciatori diffidati salteranno il prossimo turno della competizione, sia che si tratta di una gara di playoff che di un match degli ottavi di finale.

  • I DIFFIDATI DELL’INTER

    L’Inter, che punta ancora a qualificarsi tra le prime otto e dunque ad avere accesso diretto agli ottavi di finale, ha tre calciatori diffidati. Si tratta di: Bastoni, Lautaro Martinez e Mkhitaryan.

  • I DIFFIDATI DELL’ATALANTA

    Anche l’Atalanta può ancora sperare di accedere direttamente agli ottavi: per farlo dovrà vincere contro l’Union Saint Gilloise e sperare in risultati positivi dagli altri campi. Nella squadra di Palladino i diffidati sono De Roon e Musah.

  • I DIFFIDATI DELLA JUVENTUS

    La Juventus nell’ultima sfida della fase a girone unico di Champions League affronta il Monaco in trasferta: tra i bianconeri sono ben quattro i calciatori diffidati, parliamo di Cabal, Cambiaso, Kelly e Locatelli

  • I DIFFIDATI DEL NAPOLI

    Nel Napoli che cerca i tre punti qualificazione contro il Chelsea, invece, c’è un solo calciatore diffidato: si tratta del difensore Rrahmani.

