Hummels può giocare il Mondiale per Club con il Borussia Dortmund: ritiro posticipato per il difensore della Roma?

Hummels ha annunciato il ritiro a fine stagione ma si apre uno scenario sorprendente: il Borussia Dortmund ci pensa per il Mondiale per Club.

Pochi giorni fa Mats Hummels ha deciso di concludere la propria carriera al termine della stagione e lo ha annunciato ufficialmente.

Il difensore tedesco è arrivato alla Roma a parametro zero la scorsa estate e la sua esperienza con i giallorossi durerà quindi solo una stagione.

C'è però una novità che può cambiare le carte in tavola, non per la Roma ma per Hummels. Secondo la Bild infatti il Borussia Dortmund starebbe valutando la possibilità di ingaggiare il giocatore per il Mondiale per Club che inizierà a metà giugno.

In questo modo Hummels terminerebbe la carriera nel club dove ha giocato per 13 anni.