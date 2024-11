Hummels provoca un rigore in Tottenham-Roma: inizio da incubo per il difensore giallorosso

Tottenham Hotspur vs Roma

Altro avvio di gara da incubo per Hummels, che provoca un rigore dopo pochi minuti contro il Tottenham.

Continua l'avventura da incubo di Mats Hummels alla Roma. Schierato per la prima volta titolare in stagione contro il Tottenham, il difensore è stato subito protagonista. In negativo.

Dopo l'autogol al debutto assoluto in giallorosso contro la Fiorentina ed il grave errore che ha permesso a Lukaku di segnare il goal vittoria del Napoli, ecco un altro grave errore dell'esperto tedesco.

Hummels stavolta è intervenuto in modo scomposto all'interno della propria area di rigore, causando un penalty in favore degli Spurs.