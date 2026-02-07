Hugo Ekitike è meglio di Erling Haaland? Il "nuovo Fernando Torres" del Liverpool segna di meno ma è più completo

Con l'avvicinarsi dell'intervallo e il Liverpool in svantaggio per 1-0 contro il Newcastle United, Anfield si stava già preparando ad un'altra deludente sconfitta in questa stagione così difficile. Nel giro di 138 secondi, però, Hugo Ekitike ha cambiato completamente l'umore del Merseyside. Il primo goal del francese, un tiro sul primo palo dopo un intelligente passaggio di Florian Wirtz, è stato fondamentale, ma è stato il suo secondo goal a mandare in delirio i tifosi.
Dopo aver agganciato il lancio lungo di Milos Kerkez dalla difesa, Ekitike ha superato Malick Thiaw con un dribbling e ha battuto Nick Pope con un tocco di punta, mandando la palla in rete. Il mix di velocità, potenza e precisione di un attaccante snello con un tocco magico, sembrava molto familiare, in particolare a Steven Gerrard.
"Ekitike mi ricorda (Fernando) Torres ogni volta che lo vedo giocare", ha dichiarato entusiasta l'ex capitano del Liverpool su TNT Sports. "Segna goal simili, se gli dai spazio in profondità, lui corre, è troppo veloce, non riesci a prenderlo ed è letale".
Sorprendentemente, Ekitike è anche in forma migliore rispetto al capocannoniere della Premier League, Erling Haaland, in vista dell'importante partita di domenica contro il Manchester City.