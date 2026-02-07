Goal.com
Hugo Ekitike Erling Haaland GFX GOAL
Mark Doyle

Hugo Ekitike è meglio di Erling Haaland? Il "nuovo Fernando Torres" del Liverpool segna di meno ma è più completo

Hugo Ekitike è più in forma rispetto al capocannoniere della Premier League, Erling Haaland, alla vigilia dell'importante incontro di Premier League di domenica tra il Liverpool e il Manchester City. E offre un contributo più completo rispetto al norvegese.

Con l'avvicinarsi dell'intervallo e il Liverpool in svantaggio per 1-0 contro il Newcastle United, Anfield si stava già preparando ad un'altra deludente sconfitta in questa stagione così difficile. Nel giro di 138 secondi, però, Hugo Ekitike ha cambiato completamente l'umore del Merseyside. Il primo goal del francese, un tiro sul primo palo dopo un intelligente passaggio di Florian Wirtz, è stato fondamentale, ma è stato il suo secondo goal a mandare in delirio i tifosi. 

Dopo aver agganciato il lancio lungo di Milos Kerkez dalla difesa, Ekitike ha superato Malick Thiaw con un dribbling e ha battuto Nick Pope con un tocco di punta, mandando la palla in rete. Il mix di velocità, potenza e precisione di un attaccante snello con un tocco magico, sembrava molto familiare, in particolare a Steven Gerrard.

"Ekitike mi ricorda (Fernando) Torres ogni volta che lo vedo giocare", ha dichiarato entusiasta l'ex capitano del Liverpool su TNT Sports. "Segna goal simili, se gli dai spazio in profondità, lui corre, è troppo veloce, non riesci a prenderlo ed è letale".

Sorprendentemente, Ekitike è anche in forma migliore rispetto al capocannoniere della Premier League, Erling Haaland, in vista dell'importante partita di domenica contro il Manchester City.

  • Tottenham Hotspur v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    IL CALO DI HAALAND

    Haaland è diventato vittima del proprio successo. Qualsiasi risultato inferiore a un goal a partita è considerato deludente per il finalizzatore più letale al mondo.

    Non si può negare, tuttavia, che Haaland non abbia dato il massimo nella scorsa stagione, segnando solo 22 goal in 31 presenze in Premier League: un ottimo risultato per quasi tutti gli altri giocatori, ma non per il Terminator del calcio.

    "Non ho sfruttato le occasioni che ho avuto", ha ammesso lui stesso durante la stagione 2024-25 del City, conclusasi senza trofei. "Devo fare meglio, non sono stato all'altezza".

    Haaland, però, ha iniziato la stagione attuale come un uomo in missione. All'ottava giornata aveva già segnato 11 volte. Appena cinque giorni prima di Natale, ha portato il suo bottino a 19 goal in sole 17 partite con una doppietta contro il West Ham. Haaland non solo sembrava destinato a battere il suo record di goal in una singola stagione (36), ma era sulla buona strada per superarlo.

    Tuttavia, nelle sette settimane e nelle sette partite successive alla doppietta all'Etihad il 20 dicembre, il numero 9 norvegese ha segnato solo una volta, nell'1-1 con il Brighton, e anche quella volta dal dischetto.

  • Manchester City v Newcastle United - Carabao Cup Semi Final Second LegGetty Images Sport

    "NON SOTTOVALUTARE MAI GLI ATTACCANTI"

    Guardiola ha giustamente sottolineato che solo uno sciocco potrebbe aspettarsi che le difficoltà di Haaland sotto porta continuino ancora a lungo.

    "Non sottovalutate mai gli attaccanti, i marcatori, perché vi zittiranno sempre", ha detto il tecnico del City. "Segnerà per il resto della sua vita, questo è certo".

    Guardiola aveva ragione anche quando ha affermato che il City è fortunato ad avere Haaland: "Senza di lui, non saremmo nella posizione in cui ci troviamo ora. Ci dà molto e sta migliorando in tantissime cose".

    Questo è stato certamente vero in alcuni momenti di questa stagione. Nella folle vittoria per 5-4 al Fulham, ad esempio, Haaland non solo ha segnato un goal, ma ne ha anche creati altri due, per Tijjani Reijnders e Phil Foden.

    Tuttavia, ci sono ancora troppe occasioni in cui il 25enne tocca a malapena la palla, figuriamoci influenzare il gioco, il che significa che a volte è difficile non chiedersi: se Haaland non segna, cosa sta facendo esattamente?

  • FBL-EUR-C1-MAN CITY-GALATASARAYAFP

    "CONOSCO IL MIO RUOLO IN QUESTA SQUADRA"

    Haaland è consapevole del dibattito in corso sulla sua generale mancanza di coinvolgimento nel gioco di costruzione del City, ma insiste nel dire che questo non lo disturba minimamente.

    "Quando segno, nessuno ne parla, ma quando non lo faccio, la gente inizia a menzionare i miei tocchi", ha detto l'attaccante al podcast Men in Blazers. " Questo fa parte della mia vita, è così che la gente parla e non posso controllare ciò che dice di me.

    Devo solo concentrarmi su ciò che devo fare in campo e il mio compito non è quello di essere come Rodri, di controllare il gioco, ma di stare nell'area di rigore e finalizzare gli attacchi. Questo è il mio obiettivo e non mi interessa ciò che dice la gente. Si tratta di concentrarsi sull'aiutare la squadra a vincere.

    Alla fine, si può giocare a calcio senza toccare la palla, anche se per alcuni può sembrare strano. Si può fare con i movimenti, con la mente e con la consapevolezza. È una parte importante del gioco. Non si tratta solo di toccare la palla.

    "Ovviamente bisogna toccare la palla, ma conosco il mio ruolo in questa squadra".

    Essenzialmente, il compito di Haaland è segnare goal, e lo fa meglio di qualsiasi altro giocatore al mondo.

    È anche vero che i suoi movimenti, insieme alla sua semplice presenza, occupano i difensori, creando così tempo e spazio per gli altri attaccanti del City.

    Tuttavia, mentre Roy Keane ha esagerato (come al solito) affermando che "il gioco generale di Haaland è quello di un giocatore di Serie B", è innegabile che il gioco a tutto campo dell'attaccante lasci un po' a desiderare.

    A volte può essere paragonato a Ronaldo, il numero 9 più esplosivo dell'era moderna, ma sebbene sia di gran lunga superiore nel gioco aereo, Haaland non ha nulla a che vedere con le abilità del brasiliano, che era in grado di affrontare da solo le difese avversarie.

    Anche guardando ai suoi contemporanei, Haaland può segnare tanti goal quanto Kylian Mbappé o Harry Kane, ma non è neanche lontanamente un giocatore completo come loro, o come Ekitike, se è per questo.

  • Liverpool FC v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD1Getty Images Sport

    EKITIKE TITOLARE AL POSTO DI ISAK

    Ekitike probabilmente non sarà mai prolifico come Haaland. Ma potrebbe essere più produttivo, e questo non è un tentativo di sminuire Haaland. Semmai, la capacità di Ekitike di segnare e creare occasioni mentre guida l'attacco dovrebbe preoccupare solo Alexander Isak.

    La naturale supposizione era che, una volta raggiunto il pieno ritmo dopo il suo arrivo dal Newcastle lo scorso settembre, Isak sarebbe stato il centravanti titolare del Liverpool. Dopotutto, aveva probabilmente sostituito Haaland come attaccante più temuto della Premier League nella scorsa stagione e i Reds lo avevano appena reso il giocatore più costoso nella storia del calcio britannico e il terzo più costoso di tutti i tempi.

    Tuttavia, Isak ha risentito degli effetti del suo trasferimento estivo molto più a lungo di quanto chiunque potesse immaginare, al punto che i tifosi hanno iniziato a provare frustrazione per il tentativo dichiarato di Arne Slot di rimetterlo in forma e in condizione, mentre Ekitike, che aveva iniziato in modo sensazionale la sua carriera ad Anfield, è entrato e uscito dalla squadra durante il periodo più difficile della stagione.

    A dicembre, anche prima della sfortunata frattura alla gamba di Isak contro gli Spurs, era chiaro che Ekitike doveva giocare e lui ha risposto a una serie di presenze da titolare nel periodo prenatalizio con sei goal in quattro partite, prima che un piccolo problema alla coscia ne frenasse la crescita.

  • TOPSHOT-FBL-EUR-C1-LIVERPOOL-QARABAGAFP

    IL FEELING CON WIRTZ

    Tuttavia, Ekitike ha ripreso da dove aveva lasciato al suo ritorno in campo il mese scorso. Contro Barnsley e Qarabag, ha contribuito con un goal e un assist prima di segnare una splendida doppietta nella vittoria di sabato contro il Newcastle.

    Il calciatore della nazionale francese è stato senza dubbio aiutato dal ritardato adattamento di Florian Wirtz al calcio inglese. I due stanno diventando una coppia molto dinamica, con nessun altro duo della Premier League che ha realizzato più goal in questa stagione (sei).

    "È un grande giocatore che ha fiuto per il calcio", ha detto Ekitike di Wirtz nella sua intervista con TNT Sports dopo la partita contro il Newcastle. "È abbastanza facile per me giocare con lui.

    Mi piace creare spazio, collegarmi e posso fare tutto con quel tipo di giocatore. Devi solo correre nello spazio libero e so che lui mi troverà, quindi è divertente giocare con lui".

    Il sentimento è reciproco, con Wirtz che ha rivelato che vanno d'accordo sia dentro che fuori dal campo.

    "È un ragazzo fantastico, ha una grande personalità ed è già un mio caro amico", ha detto il calciatore della nazionale tedesca alla BBC Sport. "Ci conosciamo dalla Bundesliga, abbiamo giocato alcune volte l'uno contro l'altro e ci siamo già scambiati le maglie.

    È un giocatore fantastico e mi ha persino sorpreso quando l'ho visto per la prima volta allenarsi e giocare qui, perché non sapevo che fosse così bravo".

  • Liverpool v Newcastle United - Premier LeagueGetty Images Sport

    IL MEGLIO DEVE ANCORA VENIRE

    Wirtz non è l'unico ad essere rimasto sorpreso dall'impatto di Ekitike ad Anfield. Il grande Thierry Henry, un altro giocatore a cui Ekitike è stato paragonato, era preoccupato dall'incostanza del suo connazionale, sostenendo anche che non fosse bravo nelle cose fondamentali.

    Tuttavia, il vincitore della Coppa del Mondo ha recentemente definito Ekitike come l'acquisto della stagione fino ad ora, grazie al record di 15 goal in 32 presenze in tutte le competizioni per una squadra che sta vivendo tanti alti e bassi.

    "Mi ha sorpreso", ha ammesso Henry nella sua rubrica su Betway. "All'inizio doveva dimostrare di poterlo fare al Liverpool, e ci è riuscito. Ora il club sta attraversando un momento difficile, ma lui continua a dare il meglio. Sapevo che aveva queste capacità, ma non immaginavo che si sarebbe adattato così rapidamente.

    "Ovviamente è più facile adattarsi quando una squadra sta andando bene. Ma lui si è adattato, poi è finito in panchina, non ha detto nulla, è tornato e continua a segnare, quindi bisogna dargli credito".

    Ovviamente ci sono ancora aspetti del gioco di Ekitike su cui deve lavorare, come la finalizzazione e la sua abitudine di prendere troppo spazio con la palla. Tuttavia, stiamo parlando di un calciatore poliedrico che è migliorato esponenzialmente negli ultimi 18 mesi, eccellendo in una varietà di ruoli: sulla fascia, in attacco o dietro al numero 9. In questo senso, non sembrano esserci limiti a ciò che potrebbe raggiungere o diventare.

    Haaland, ovviamente, rimane l'attaccante più temuto del calcio inglese e domenica potrebbe zittire i suoi critici.

    Con Ekitike, però, il Liverpool non ha solo un goleador, ma anche un potenziale game-changer di 23 anni simile a Torres che non ha ancora raggiunto l'apice della sua carriera: un pensiero davvero terrificante non solo per il Manchester City, ma per tutti i rivali dei Reds e forse anche per Isak.

Premier League
Liverpool crest
Liverpool
LIV
Manchester City crest
Manchester City
MCI
0