Deadpool & Wolverine comprano una squadra sportiva: la prima di Hugh Jackman

Il co-proprietario del Wrexham Ryan Reynolds ha acquistato un'altra squadra sportiva insieme al collega attore hollywoodiano Hugh Jackman.

Dopo aver condiviso lo schermo in Deadpool & Wolverine, unico grande successo economico Marvel degli ultimi anni, Ryan Reynolds e Hugh Jackman, protagonisti del film amato da tanti e odiato da altrettanti, hanno deciso di acquistare una squadra insieme.

Per Hugh Jackman si tratta di una prima volta in questo mondo, mentre come noto Ryan Reynolds sta facendo le fortune del Wrexkham, team gallese acquistato insieme al produttore, regista e attore statunitense Rob McElhenney.

Il Wrexkham ha ottenuto tre promozioni di fila nelle ultime tre stagioni e ora si confronterà con la seconda serie, la Championship. Ora tocca ai Bonds Flying Roos.