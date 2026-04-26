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Huesca SaragozzaX/GOAL
Francesco Schirru

Huesca-Saragozza finisce con pugni e tre espulsi: derby nel caos

LaLiga2
SD Huesca vs Real Saragozza
SD Huesca
Real Saragozza

Dopo essere stato espulso, Andrada ha perso la testa: pugno all'avversario Pulido e parapiglia tra le due squadre in lotta per non retrocedere nella terza serie spagnola.

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Huesca-Real Saragozza, partita della seconda serie spagnola attesissima non solo per essere il derby aragonese, ma anche per i punti salvezza in palio, sta facendo parlare di sè non per l'1-0 finale firmato Sielva, ma bensì per la rissa nel finale, con Esteban Andrada tristemente protagonista in negativo. Non l'unico.

Nei minuti di recupero del secondo tempo, con il Huesca già in vantaggio e vicino al fondamentale successo, il difensore spagnolo Jorge Pulido è andato a dire qualcosa ad Andrada, che si trovava a metà campo. Già ammonito, l'estremo difensore argentino ha ricevuto un secondo cartellino giallo da parte dell'arbitro, portando così all'espulsione.

A quel punto, con gli animi che cominciavano a scaldarsi visto l'episodio capitato vicino alle panchine, Andrada non ci ha visto più: ricevuto il rosso si è diretto verso Pulido, che nel frattempo si è allontanato. A quel punto ha rifilato all'avversario un pugno, venendo poi fermato dai giocatori dell'Huesca, tra chi cercava di tenerlo e chi di vendicare il compagno di squadra.

  • IL CAOS FINALE

    Il pugno di Andrada ha portato a un caos finale, in cui i giocatori di Huesca e di Saragozza, al pari delle due panchine e di alcuni membri dello staff, si sono lasciati andare a una rissa che rende il derby aragonese uno dei più neri nella storia dell'incontro.

    Una volta calmati gli animi, l'arbitro Arcediano Monescillo è stato chiamato al VAR, dove ha potuto notare i momenti che hanno portato ad altri due cartellini rossi: Tasende, del Real Saragozza, ha calciato un avversario privo di palla prima della rissa, mentre l'altro portiere Dani Jiménez ha colpito Andrada con un pugno in testa, venendo espulso.

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  • LA LOTTA SALVEZZA

    Il delicatissimo derby risultava fondamentale per ottenere punti e rimanere nella seconda serie spagnola. A poche giornate dal termine, infatti, il Saragozza si trova penultimo con 35 punti, uno in meno rispetto ai rivali dell'Huesca, che con il successo di domenica hanno sorpassato gli ospiti in graduatoria.

    Campionato a 22 squadre, la Segunda Division prevede che retrocedano in terza serie quattro squadre: a cinque turni dal termine sia Real che Huesca si trovano in zona calda, ma entrambe possono ancora salvarsi in virtù dei pochi punti di distanza dal 18esimo posto.


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