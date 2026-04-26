Huesca-Saragozza finisce con pugni e tre espulsi: derby nel caos

Huesca-Real Saragozza, partita della seconda serie spagnola attesissima non solo per essere il derby aragonese, ma anche per i punti salvezza in palio, sta facendo parlare di sè non per l'1-0 finale firmato Sielva, ma bensì per la rissa nel finale, con Esteban Andrada tristemente protagonista in negativo. Non l'unico.
Nei minuti di recupero del secondo tempo, con il Huesca già in vantaggio e vicino al fondamentale successo, il difensore spagnolo Jorge Pulido è andato a dire qualcosa ad Andrada, che si trovava a metà campo. Già ammonito, l'estremo difensore argentino ha ricevuto un secondo cartellino giallo da parte dell'arbitro, portando così all'espulsione.
A quel punto, con gli animi che cominciavano a scaldarsi visto l'episodio capitato vicino alle panchine, Andrada non ci ha visto più: ricevuto il rosso si è diretto verso Pulido, che nel frattempo si è allontanato. A quel punto ha rifilato all'avversario un pugno, venendo poi fermato dai giocatori dell'Huesca, tra chi cercava di tenerlo e chi di vendicare il compagno di squadra.