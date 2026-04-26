Huesca-Saragozza finisce con pugni e tre espulsi: derby nel caos

Il pugno di Andrada ha portato a un caos finale, in cui i giocatori di Huesca e di Saragozza, al pari delle due panchine e di alcuni membri dello staff, si sono lasciati andare a una rissa che rende il derby aragonese uno dei più neri nella storia dell'incontro.

Una volta calmati gli animi, l'arbitro Arcediano Monescillo è stato chiamato al VAR, dove ha potuto notare i momenti che hanno portato ad altri due cartellini rossi: Tasende, del Real Saragozza, ha calciato un avversario privo di palla prima della rissa, mentre l'altro portiere Dani Jiménez ha colpito Andrada con un pugno in testa, venendo espulso.