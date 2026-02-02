Goal.com
Holm Juventus GFXGOAL
Andrea Ajello

Holm alla Juventus e Joao Mario al Bologna, è ufficiale: cifre e formula

La Juventus si rinforza con Emil Holm, è il secondo acquisto bianconero: arriva dal Bologna, Joao Mario passa in rossoblù.

Nel giro di poche ore la Juventus ha messo a segno un doppio colpo, Jeremié Boga e Emil Holm. Dopo l'ufficialità del francese è arrivata anche quella di Holm. 

Lo svedese è un nuovo giocatore bianconero, per lui è la quarta squadra italiana dopo Spezia, Atalanta e Bologna; una grande opportunità per il classe 2000.

Di fatto Holm prende il posto in rosa di Joao Mario; il portoghese infatti fa il percorso inverso e si trasferisce al Bologna. Di seguito l'annuncio del club bianconero con tutti i dettagli dell'operazione, dalla formula alle cifre. 

  • HOLM ALLA JUVE: CONTRATTO DEPOSITATO

    Holm-Juve è ufficiale grazie al contratto depositato in Lega, certificato dalla stringa presente sul sito ufficiale che ne sancisce l'approdo in bianconero.

  • LA FORMULA

    La Juventus ha fatto investimenti mirati a gennaio, senza investire troppo nell'immediato e anche l'acquisto di Holm va in questa direzione. Lo svedese si trasferisce in prestito fino al termine della stagione.

    Nell'accordo tra Juve e Bologna c'è un diritto di riscatto che i bianconeri potranno esercitare al termine della stagione rendendo eventualmente l'operazione a titolo definitivo. 

  • Joao Mario Juventus prima magliaGetty Images

    JOAO MARIO AL BOLOGNA

    Juventus e Bologna, oltre alla trattativa per Holm, hanno concluso anche quella per Joao Mario. L'esterno lusitano vestirà la maglia rossoblù, anche lui in prestito ma senza diritto di riscatto.

    Si tratta in questo caso di un prestito secco fino al termine della stagione: depositato anche il contratto dell'ex Porto. 

