Holm alla Juventus e Joao Mario al Bologna, è ufficiale: cifre e formula

Nel giro di poche ore la Juventus ha messo a segno un doppio colpo, Jeremié Boga e Emil Holm. Dopo l'ufficialità del francese è arrivata anche quella di Holm.

Lo svedese è un nuovo giocatore bianconero, per lui è la quarta squadra italiana dopo Spezia, Atalanta e Bologna; una grande opportunità per il classe 2000.

Di fatto Holm prende il posto in rosa di Joao Mario; il portoghese infatti fa il percorso inverso e si trasferisce al Bologna. Di seguito l'annuncio del club bianconero con tutti i dettagli dell'operazione, dalla formula alle cifre.