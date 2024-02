Hojlund meglio di Haaland e Henry: nel 2024 l'attaccante del Manchester United ha cambiato il suo mondo

Sei gare di fila in goal e sette reti per il Manchester United: Hojlund è il più giovane a riuscirci nella storia, trascinatore dei Red Devils.

Come tanti altri giocatori pagati decine di milioni nel post Ferguson, Rasmus Hojlund era già stato etichettato come bidone in seguito alla prima parte di Premier League 2023/2024. Spinti dalla necessità di tornare ai fasti di Sir Alex, i fans del Manchester United non riescono a pazientare, consapevoli di un City ormai divenuto primo club della città.

La necessità di avere un progetto tra alti e bassi che possa generare una squadra top, però, è rappresentata dal caso Hojlund. L'ex attaccante dell'Atalanta, una volta acquistata fiducia e abitudini del calcio inglese, è diventato il miglior marcatore della Premier League.

Nel 2024 Hojlund è semplicemente devastante, il miglior marcatore di un torneo che può contare i vari Salah, Haaland, Saka e Son. Nelle ultime settimane, partita dopo partita, il giovane attaccante danese ha superato uno dopo l'altro.