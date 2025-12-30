Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Rasmus Hojlund Napoli 2025-26Getty
Stefano Silvestri

Hojlund e il trasferimento estivo: "Volevo solo il Napoli, quando Conte ti chiama devi solo dire di sì"

Il centravanti danese: "Il Manchester United mi ha detto che non facevo parte dei piani". Sulla futura concorrenza con Lukaku: "Ovviamente io voglio giocare".

Pubblicità

Oggi Rasmus Hojlund è uno dei grandi protagonisti della Serie A, dopo aver contribuito a regalare una Supercoppa Italiana al Napoli. Con il Manchester United che, probabilmente, si starà mangiando le mani. 

Il centravanti danese, autore domenica di una doppietta in casa della Cremonese, ha parlato a Sports Illustrated ricordando i momenti e le settimane del ritorno in Italia dall'Inghilterra.

Dal foglio di via dello United al dialogo con Antonio Conte, passando per il rapporto con il collega e futuro concorrente per una maglia Romelu Lukaku, ecco le parole di Hojlund.

  • "VOLEVO SOLO IL NAPOLI"

    "Lo United mi ha fatto capire chiaramente che non rientravo nei piani per quest'anno - ha detto Hojlund, ricordando le travagliate settimane estive - senza coppe europee e cose del genere.

    Io sono giovane, devo giocare a calcio. E per questo motivo, penso che questa sia stata una buona opportunità per me.

    Il Napoli ha visto l'opportunità di prendermi e non appena ho sentito del loro interesse, ho fatto capire chiaramente al mio gruppo e alle persone intorno a me che volevo solo andare lì".

    • Pubblicità

  • "QUANDO CONTE TI CHIAMA"

    Hojlund ha proseguito parlando rapidamente del dialogo avuto con Conte al momento del passaggio al Napoli, ed elogiando il suo attuale allenatore.

    "È stata una conversazione piuttosto breve. Ma molto, molto positiva.

    Penso che sia un allenatore incredibile. L'ho visto fare solo cose positive praticamente ovunque sia stato, quindi è ovvio che questo sia stato un fattore determinante. Quando ti chiama, devi solo dire di sì".

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • IL RAPPORTO CON LUKAKU

    Infine, il rapporto con Lukaku:

    "Rom è un ragazzo fantastico. Non lo conoscevo prima, avevo solo scambiato due parole con lui in campo e a casa ho una sua maglia. È un po' un idolo per me, perché l'ho sempre ammirato".

    E quando Lukaku tornerà dall'infortunio, chi sarà il titolare? Hojlund ha risposto con una risata: "Ovviamente io voglio giocare".

    • ENJOYED THIS STORY?

    Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

Serie A
Lazio crest
Lazio
LAZ
Napoli crest
Napoli
NAP
0