Hojlund e il trasferimento estivo: "Volevo solo il Napoli, quando Conte ti chiama devi solo dire di sì"

Oggi Rasmus Hojlund è uno dei grandi protagonisti della Serie A, dopo aver contribuito a regalare una Supercoppa Italiana al Napoli. Con il Manchester United che, probabilmente, si starà mangiando le mani.
Il centravanti danese, autore domenica di una doppietta in casa della Cremonese, ha parlato a Sports Illustrated ricordando i momenti e le settimane del ritorno in Italia dall'Inghilterra.
Dal foglio di via dello United al dialogo con Antonio Conte, passando per il rapporto con il collega e futuro concorrente per una maglia Romelu Lukaku, ecco le parole di Hojlund.