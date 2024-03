Thierry Henry innamorato di Simone Inzaghi, lo segue da anni: "Se lo incontri sei nei guai"

L'ex fuoriclasse francese, attuale tecnico della Francia Under 21, svela tutta la sua ammirazione per il gioco di Simone Inzaghi.

L'Inter di Simone Inzaghi continua a fare proseliti non solo in Italia, ma anche in Europa e nel mondo. Dopo aver perso la finale di Champions League di misura, la squadra nerazzurra sta dominando la Serie A con ben 15 punti di distacco sulla Juventus seconda, decisa a fare la voce grossa anche in territorio continentale.

Reduce dall'1-0 contro l'Atletico Madrid, l'Inter punta con forza ai quarti di Champions, così da provare ad essere una delle favorite per la vittoria finale al pari del Manchester City e del Real Madrid.

L'Inter vola, ammirata da diversi colleghi ed ex campioni, tra cui Thierry Henry. Il fuoriclasse francese dell'Arsenal, attuale commissario tecnico della Francia Under 21, ha espresso tutta la sua ammirazione nei confronti di Simone Inzaghi e il modo in cui gioca la sua squadra.