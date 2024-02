Hazard non ha mai visto nessuno così, ma alla Lazio ha fatto flop: "Gael il più talentuoso con cui ho giocato, wow"

Kakuta, in Italia con la Lazio per una sola presenza, è per Hazard il suo compagno più talentuoso di sempre: "Di gran lunga".

Se uno come Eden Hazard, tra i maggiori campioni del Belgio capace di brillare al Chelsea e giocare tra i migliori giocatori del pianeta al Real Madrid, ha scelto qualcuno come Gael Kakuta come compagno più talentuoso della sua storia calcistica, il rammarico su quello che l'ex Lazio avrebbe potuto fare in carriera cresce a dismisura.

Parlando nel podcast dell'ex compagno Obi Mikel (The Obi One Podcast, titolo che riprende il celeberrimo personaggio di Star Ward Obi One Kenobi), Hazard ha infatti ricordato di aver giocato con Modric, Benzema, Mata e De Bruyne, ma di avere ancora nel cuore le giocate di Kakuta.

I due hanno condiviso lo spogliatoio al Chelsea nei primi anni di carriera, prima che Kakuta cominciasse un lungo periodo in prestito ed un proseguo della sua era calcistica nei più svariati paesei europei e non.