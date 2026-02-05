Hazard a ruota libera: "Tifavo Milan, gli allenamenti di Sarri erano noiosi, i miei figli vanno pazzi per Yildiz"

"Sarri mi suggeriva di ispirarmi allo stile di vita di Cristiano Ronaldo? Sì, ma io gli rispondevo che non volevo. Non ho mai esagerato, però ho sempre voluto essere Hazard dentro e fuori dal campo. Se i miei amici mi invitavano a cena non mi tiravo indietro, se avevo voglia di bere un calice non me ne privavo. Cristiano è Cristiano, io sono Hazard. Volevo solo essere me stesso e giocare a calcio. Per qualcuno sarà sbagliato, ma io sono soddisfatto: CR7 e Messi sono stati i migliori della mia era, ma alle loro spalle c’ero io e forse Neymar".