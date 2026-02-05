Hazard a ruota libera: "Tifavo Milan, gli allenamenti di Sarri erano noiosi, i miei figli vanno pazzi per Yildiz"

Lille, Chelsea, Real Madrid. Più la propria nazionale. La carriera di Eden Hazard, in pratica, è tutta racchiusa qui. Calciatore spettacolare tra la Ligue 1 e la Premier League, si è poi perso a Madrid tra infortuni e problemi di peso, fino al ritiro nel 2023 a 32 anni.
Però l'ex funambolo belga di esperienze ne ha vissute parecchie, soprattutto quand'era nel proprio auge. Ed è anche per questo che la Gazzetta dello Sport lo ha intervistato, estraendo diversi pareri dalle labbra di un osservatore illustre del pallone.
Tanti anche gli argomenti legati alla nostra Serie A trattati da Hazard: dalla simpatia per il Milan all'ammirazione per Kenan Yildiz, passando per il rapporto con Maurizio Sarri. Sempre con tratti interessanti e non banali.