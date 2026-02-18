Hauge da urlo nella notte di Champions: meteora al Milan, scatenato contro l'Inter

Nel settembre 2020, durante una sfida europea sul prato di San Siro contro il Milan, il talento che oggi gioca al Bodo/Glimt impressionava tutti.

Tanto che pochi mesi dopo lo stesso Milan decide di portarlo in Italia convinto di avere tra le mani un diamante. Ogni riferimento a Jens Petter Hauge è ovviamente voluto. E anche se il giocatore scandinavo non è riuscito a sbocciare sul palcoscenico del calcio italiano.

A distanza di sei anni, però, i destini di Hauge e dell'Italia si sono incrociati, ancora una volta. L'ex Milan si era fatto conoscere proprio grazie ad una grande prestazione contro i rossoneri in Europa League, ma questa volta si è espresso su frequenze ancora più alte contro l'altra milanese, l'Inter, sulla vetrina più prestigiosa che ci sia: la Champions League.

