Hauge Bodo GlimtGetty Images
Michael Di Chiaro

Hauge da urlo nella notte di Champions: meteora al Milan, scatenato contro l'Inter

L'attaccante norvegese, che ha vestito la maglia rossonera nella stagione 2020/21, si conferma come uno dei protagonisti di questa Champions: prima della rete all'Inter era già andato a segno contro Tottenham (doppietta), Manchester City e Atletico Madrid.

Nel settembre 2020, durante una sfida europea sul prato di San Siro contro il Milan, il talento che oggi gioca al Bodo/Glimt impressionava tutti.

Tanto che pochi mesi dopo lo stesso Milan decide di portarlo in Italia convinto di avere tra le mani un diamante. Ogni riferimento a Jens Petter Hauge è ovviamente voluto. E anche se il giocatore scandinavo non è riuscito a sbocciare sul palcoscenico del calcio italiano.

A distanza di sei anni, però, i destini di Hauge e dell'Italia si sono incrociati, ancora una volta. L'ex Milan si era fatto conoscere proprio grazie ad una grande prestazione contro i rossoneri in Europa League, ma questa volta si è espresso su frequenze ancora più alte contro l'altra milanese, l'Inter, sulla vetrina più prestigiosa che ci sia: la Champions League.

  • PRESTAZIONE SUPER CONTRO L'INTER

    Contro l'Inter, nella gara d'andata dei playoff di Champions League, Hauge si è preso di forza la scena nella notte dell'Aspmyra Stadion.

    Nella prima parte di gara, spalleggiato da Hogh offre sempre spunti interessanti e rappresenta una minaccia costante per la retroguardia interista. Nella seconda frazione di gioco, invece, il classe 1999 ci ha messo il carico di effetti speciali: è stato suo, infatti, il goal del 2-1 che ha inevitabilmente indirizzato la sfida.

  • GOAL PESANTI IN CHAMPIONS

    Hauge sta disputando una stagione strepitosa per quanto concerne il suo rendimento personale in Champions League: il norvegese, infatti, ha segnato ben 5 goal tra League Phase e fase ad eliminazione diretta.

    L'ex Milan, prima del guizzo vincente contro l'Inter, ha infatti messo a referto una doppietta contro il Tottenham, a precede i sigilli di prestigio contro Manchester City e Atletico Madrid. Un bottino decisamente niente male.

  • L'ESPERIENZA AL MILAN

    Hauge ha vestito la maglia del Milan soltanto nella stagione 2020/21, quando i rossoneri lo prelevarono per 5 milioni dal Bodo/Glimt proprio dopo il confronto diretto nei preliminari di Europa League dove l'attaccante andò a segno.

    In rossonero ha giocato 24 partite segnando 5 goal e confezionando 1 assist. Arrivato con grandi speranze, il classe 1999 ha salutato il capoluogo meneghino dopo una sola stagione, scandita da qualche rimpianto e da quella sensazione che la sua storia in rossonero sarebbe potuta essere molto diversa.

  • LE PAROLE DI HAUGE

    "La mia prima partita da giocatore del Milan è stata il derby contro l'Inter, per cui fare goal in questa partita ha sicuramente un sapore speciale", ha dichiarato Hauge ai microfoni di Prime.

0