Harry Kane ricercato dai club della Saudi Pro League dopo la recente rivelazione sulla clausola di rescissione al Bayern

Kicker riporta che Kane è diventato un obiettivo per Al-Ahli e Al-Ittihad. Il capitano dell'Inghilterra ha un contratto fino al 2027 e una clausola rescissoria fissata a un massimo di 70 milioni di euro (61 milioni di sterline/83 milioni di dollari). In questa stagione, in tutte le competizioni, Kane ha segnato 45 gol in 40 partite e fornito nove assist. Il Bayern, però, vuole che prolunghi la sua permanenza all'Allianz Arena. La clausola rescissoria di Kane scadrà alla fine di febbraio, e non a gennaio come si credeva in precedenza, ma lui deve informare il Bayern della sua intenzione di lasciare il club prima che la clausola possa essere attivata.

Si dice che i club della Premier League abbiano contattato i rappresentanti di Kane, anche se non sono stati resi noti i loro nomi, mentre anche i club sauditi stanno monitorando gli sviluppi. Si dice che si trovi bene a Monaco, avendo trasferito la sua famiglia in Germania, ma non è chiaro se sarebbe disposto a trasferirsi in Medio Oriente.