Getty Images
Harry Kane ricercato dai club della Saudi Pro League dopo la recente rivelazione sulla clausola di rescissione al Bayern
Pubblicità
Kane nel mirino dei club sauditi
Kicker riporta che Kane è diventato un obiettivo per Al-Ahli e Al-Ittihad. Il capitano dell'Inghilterra ha un contratto fino al 2027 e una clausola rescissoria fissata a un massimo di 70 milioni di euro (61 milioni di sterline/83 milioni di dollari). In questa stagione, in tutte le competizioni, Kane ha segnato 45 gol in 40 partite e fornito nove assist. Il Bayern, però, vuole che prolunghi la sua permanenza all'Allianz Arena. La clausola rescissoria di Kane scadrà alla fine di febbraio, e non a gennaio come si credeva in precedenza, ma lui deve informare il Bayern della sua intenzione di lasciare il club prima che la clausola possa essere attivata.
Si dice che i club della Premier League abbiano contattato i rappresentanti di Kane, anche se non sono stati resi noti i loro nomi, mentre anche i club sauditi stanno monitorando gli sviluppi. Si dice che si trovi bene a Monaco, avendo trasferito la sua famiglia in Germania, ma non è chiaro se sarebbe disposto a trasferirsi in Medio Oriente.
- Getty Images Sport
Le ambizioni di Kane con l'Inghilterra
È improbabile che Kane prenda una decisione sul suo futuro prima dei Mondiali del 2026, dato che l'ex stella degli Spurs insiste sul fatto che i Three Lions si recheranno in Nord America con l'ambizione di vincere il torneo.
Ha dichiarato: "Penso che sia la squadra migliore che abbiamo mai avuto. Se si guarda alla formazione titolare e ai giocatori che entrano dalla panchina, penso che saremo tra i favoriti del torneo, dobbiamo accettarlo, è stato così negli ultimi tornei e questo fa parte del gioco, quindi abbiamo continuato a crescere, abbiamo avuto un ottimo anno insieme al nuovo allenatore e ora non vediamo l'ora che arrivi il 2026".
Anche il suo ex compagno di squadra nei Three Lions, Conor Coady, ha elogiato l'attaccante, sottolineando che è un piacere vederlo in azione: "Harry Kane gioca ogni minuto di ogni partita perché fa il suo dovere. Giocare per il suo Paese significa molto per lui: è un piacere vederlo giocare. Penso che l'Inghilterra sia stata al top stasera. La squadra è in una posizione fantastica in vista del prossimo anno. A volte è stata dura, ma i sostituti che sono entrati in campo sono stati eccezionali".
- PubblicitàPubblicità
Kane potrebbe tornare nella Premier League?
Una domanda che viene costantemente posta all'ex stella degli Spurs è se tornerà nella Premier League nel tentativo di battere il record di tutti i tempi di Alan Shearer. Kane ha segnato 213 gol in Premier League e ne servono altri 48 per superare il record di 260 gol di Shearer.
Secondo alcune indiscrezioni, il Tottenham avrebbe inserito una clausola di riacquisto nel contratto di Kane, che ha commentato le voci su un suo possibile ritorno in Inghilterra nel 2025.
Ha dichiarato: "Non ne sono sicuro (se tornerò), sono molto felice qui a Monaco. Non è qualcosa a cui sto pensando. Sarà sempre "noi" (con gli Spurs) perché ho trascorso tutta la mia vita lì. Sono un loro tifoso e continuerò a seguirli per vedere come vanno. Faranno sempre parte della mia vita, questo è certo, ma per ora mi trovo benissimo qui.
È stato fantastico vederli vincere un trofeo quest'anno. Ho molti amici tra i giocatori e lo staff.
Sappiamo quanto abbiamo aspettato e quanto ci siamo andati vicini in passato, quindi è stato importante per tutti - i tifosi, il club e tutte le persone coinvolte - provare quella sensazione e superare quel traguardo. È sempre importante e speriamo che possano continuare così e vincere ancora".
- Getty Images Sport
Cosa succederà dopo?
Il Bayern è in testa alla Bundesliga con sei punti di vantaggio sul Borussia Dortmund e affronterà l'RB Leipzig nei quarti di finale della DFB-Pokal a metà settimana. Tornerà poi in campionato il giorno di San Valentino contro il Werder Brema.
Tradotto automaticamente da GOAL-e
- PubblicitàPubblicità
Pubblicità