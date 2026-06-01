Harry Kane, Erling Haaland e i primi 10 candidati alla Scarpa d'Oro dei Mondiali 2026

Per molti giocatori conta solo il successo della squadra, ma in palio ci sono anche premi individuali, su tutti la Scarpa d'Oro al miglior marcatore.
In passato è andata a leggende come Eusebio, Gerd Müller, Mario Kempes, Paolo Rossi, Gary Lineker e Ronaldo Nazario. Kylian Mbappé e Harry Kane l’hanno vinta nelle ultime due Coppe del Mondo e puntano a ripetersi quest’estate, diventando i primi a conquistarla più volte.
In campo ci saranno però tanti altri talenti offensivi, pronti a entrare nella storia. Chi sono i favoriti per la Scarpa d’Oro 2026? Ecco la nostra top 10: