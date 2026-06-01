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World Cup Golden Boot GFXGetty/GOAL
Gill Clark

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Harry Kane, Erling Haaland e i primi 10 candidati alla Scarpa d'Oro dei Mondiali 2026

Opinion
Coppa del Mondo
H. Kane
E. Haaland
K. Mbappe
C. Ronaldo
L. Messi
Inghilterra
Francia
Argentina
Brasile
Spagna
USA
Portogallo
Norvegia
Senegal
Colombia
F. Balogun
M. Oyarzabal
J. Alvarez
Vinicius Junior
L. Diaz
Storie

Dopo anni di attesa, i Mondiali 2026 sono alle porte. I migliori giocatori stanno arrivando negli Stati Uniti, in Messico e in Canada con il sogno di alzare il trofeo più prestigioso del calcio, in vista del fischio d’inizio dell’11 giugno.

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Per molti giocatori conta solo il successo della squadra, ma in palio ci sono anche premi individuali, su tutti la Scarpa d'Oro al miglior marcatore.

In passato è andata a leggende come Eusebio, Gerd Müller, Mario Kempes, Paolo Rossi, Gary Lineker e Ronaldo Nazario. Kylian Mbappé e Harry Kane l’hanno vinta nelle ultime due Coppe del Mondo e puntano a ripetersi quest’estate, diventando i primi a conquistarla più volte.

In campo ci saranno però tanti altri talenti offensivi, pronti a entrare nella storia. Chi sono i favoriti per la Scarpa d’Oro 2026? Ecco la nostra top 10:

  • Folarin Balogun USMNTGetty

    10Folarin Balogun (Stati Uniti)

    Nonostante le scarse possibilità che un giocatore statunitense vinca la Scarpa d’Oro, i co-organizzatori della Coppa del Mondo possono contare su Folarin Balogun, uno degli attaccanti più in forma del momento. Il ventiquattrenne ha segnato 19 gol con il Monaco, 12 nelle ultime 18 presenze.

    La squadra di Mauricio Pochettino, che può contare sul fattore campo, punta a superare la fase a gironi e a competere per il titolo. È stata sorteggiata nel Gruppo D con Paraguay, Turchia e Australia.

    Con 9 gol e 4 assist in 26 presenze, Balogun proverà ad arricchire il suo bottino estivo.

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  • Luis Diaz Colombia 2026Getty Images

    9Luis Diaz (Colombia)

    Luis Díaz arriva ai Mondiali con la Colombia dopo un esordio brillante in Germania, dove quest’estate è passato dal Liverpool al Bayern Monaco. Ha segnato 26 gol, completando il tridente più temuto d’Europa.

    È il leader della Colombia e lo ha dimostrato in qualificazione: una doppietta al Brasile ha consegnato la prima storica vittoria sulla Seleção, subito dopo la liberazione del padre rapito.

    Ha poi siglato una perla contro l'Argentina campione del mondo, confermandosi decisivo nelle serate che contano. L'esordio dei Cafeteros sarà contro l'Uzbekistan, alla prima partecipazione, occasione ideale per partire col piede giusto.

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  • FBL-WC-2026-SAMERICA-QUALIFIERS-BRA-PARAFP

    8Vinicius Jr (Brasile)

    Vinicius Jr ritrova in Nazionale il suo ex allenatore del Real Madrid, Carlo Ancelotti. Il ct brasiliano spera di esaltare le qualità dell’ala, già protagonista con la maglia della Seleção.

    Nonostante un bottino di soli nove gol in 48 presenze con la Seleção, Vinicius arriva da una stagione in cui ha ritrovato la via della rete con il Real Madrid e può fare la differenza grazie alla sua qualità nelle grandi occasioni.

    Nel girone del Brasile potrebbero fioccare i gol: Haiti torna ai Mondiali dopo 52 anni, mentre gli uomini di Ancelotti affronteranno anche Scozia e il sorprendente Marocco, puntando al sesto titolo.

  • Argentina v Brazil - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    7Julian Alvarez (Argentina)

    Con Messi in squadra, in attacco c’è posto solo per uno tra Julian Alvarez e Lautaro Martinez. Lautaro è stato capocannoniere della Copa America 2024, ma la completezza e la resistenza di Alvarez potrebbero convincerlo Scaloni.

    Alvarez ha vissuto una stagione complessa all’Atletico Madrid, con soli due gol in Liga dall’inizio di ottobre, e il suo futuro resta incerto; tuttavia la sua qualità è fuori discussione. Indossare la maglia dell’Argentina potrebbe essere il tonico perfetto per ritrovare fiducia.

    Con Messi sotto i riflettori, il suo istinto da goleador potrebbe risultare decisivo per la squadra di Scaloni nella difesa del titolo. Nel 2022 ha segnato quattro gol in sette partite, superando solo Messi e Mbappé, e tra quattro anni potrebbe fare ancora meglio.

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  • FBL-WC-2026-EUR-QUALIFIER-HUN-PORAFP

    6Cristiano Ronaldo (Portogallo)

    Nonostante i 41 anni, Cristiano Ronaldo resta fondamentale per club e nazionale. Con cinque gol in cinque qualificazioni ha trascinato il Portogallo al torneo, pur saltando l’ultima gara per squalifica.

    La FIFA ha poi ridotto la squalifica per la gomitata a Dara O'Shea, permettendogli di giocare tutto il torneo. Il Portogallo, favorito nel girone con Colombia, Repubblica Democratica del Congo e Uzbekistan, potrebbe chiudere al primo posto.

    In attacco lo sostengono Bruno Fernandes, Rafael Leão, Pedro Neto, Francisco Conceição, Bernardo Silva e il compagno di club Joao Félix, pronti a creare occasioni per tutta la gara.

  • Lionel Messi ArgentinaGetty

    5Lionel Messi (Argentina)

    Lionel Messi proverà a difendere il titolo mondiale conquistato con l’Argentina nel 2022. Nonostante i numerosi trionfi, manca ancora alla sua collezione la Scarpa d’Oro dei Mondiali.

    Il torneo di quest’estate sarà l’ultima occasione per colmare questa lacuna. Il numero 10 argentino compirà 39 anni durante la competizione e sa che sarà la sua ultima chance.

    Non mostra segni di cedimento: ha vinto la Scarpa d’Oro della MLS con 35 gol e chiuso capocannoniere nelle qualificazioni CONMEBOL con otto reti. Nonostante l’età, resta in corsa per il titolo di miglior marcatore.

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  • FBL-WC-2026-EUR-QUALIFIERS-BUL-ESPAFP

    4Mikel Oyarzabal (Spagna)

    Mikel Oyarzabal, attaccante della Real Sociedad, non sembra il favorito per la Scarpa d’Oro, ma i suoi numeri contano: 11 gol nelle ultime 11 con la Spagna, sei nelle qualificazioni, più la rete decisiva nella finale di Euro 2024.

    In Liga ha già segnato 15 reti, suo record personale, segno di un'ottima preparazione in vista del torneo estivo.

    La Spagna è tra le favorite e dovrebbe arrivare lontano, aumentando le sue chance. Nel girone con Capo Verde e Arabia Saudita avrà subito occasioni per segnare, anche grazie ai rigori che calcia. Con Lamine Yamal out per infortunio, è il principale candidato spagnolo alla Scarpa d’Oro.

  • TOPSHOT-FBL-WC-2026-QUALIFIERS-NOR-ITAAFP

    3Erling Haaland (Norvegia)

    Erling Haaland ha segnato 16 gol in otto qualificazioni, il doppio del secondo miglior marcatore europeo, portando la Norvegia al Mondiale per la prima volta dal 1998. Ora il giocatore del Manchester City esordirà in un grande torneo e punta a lasciare il segno.

    Non è l’unica stella della rosa: il ct Stale Solbakken può schierare anche Martin Ødegaard, Oscar Bobb e Antonio Nusa per supportare il suo prolifico attaccante, e il 100% di vittorie nelle qualificazioni fa della Norvegia un’outsider da tenere d’occhio.

    Non sarà però una passeggiata: Francia e Senegal nel girone sono ostacoli duri, perciò Haaland cercherà il via giusta contro l’Iraq all’esordio.

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  • FBL-FRIENDLY-BRA-FRAAFP

    2Kylian Mbappé (Francia)

    Kylian Mbappé ha vinto la Scarpa d'Oro 2022 con otto gol in sette partite. Non sarebbe una sorpresa se la stella del Real Madrid la conquistasse di nuovo nel 2026. A marzo, nell’amichevole contro il Brasile, ha già mostrato la sua forma smagliante. In più, potrà contare su un gruppo di supporto di lusso: Dembélé, Olise, Cherki e Doué sono pronti a servirgli assist.

    Nella scorsa stagione ha segnato 42 gol in 44 partite con il Real Madrid e, nonostante qualche piccolo infortunio, il 27enne ha sempre dato il meglio nei Mondiali. Ci si aspetta un'altra grande prestazione da Mbappé.

  • Harry Kane England 2025Getty

    1Harry Kane (Inghilterra)

    Harry Kane, già vincitore della Scarpa d'Oro ai Mondiali 2018, quest'estate punta a un nuovo titolo. Capitano dell'Inghilterra, ha segnato 8 gol in 8 qualificazioni ed è ora il miglior marcatore della storia dei Tre Leoni.

    Arrivato al torneo in uno stato di forma eccezionale, con 61 gol in stagione e la doppietta del Bayern Monaco, ha zittito i dubbi sul suo calo estivo con due triplette consecutive.

    Ora deve guidare l'Inghilterra a superare i quarti di finale, risultato dell'ultima edizione. Nel girone con Croazia, Ghana e Panama, dove nel 2018 ha già segnato una tripletta, potrebbe sbloccarsi presto.

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