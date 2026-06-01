Harry Kane, Erling Haaland e i primi 10 candidati alla Scarpa d'Oro dei Mondiali 2026

Con Messi in squadra, in attacco c’è posto solo per uno tra Julian Alvarez e Lautaro Martinez. Lautaro è stato capocannoniere della Copa America 2024, ma la completezza e la resistenza di Alvarez potrebbero convincerlo Scaloni.

Alvarez ha vissuto una stagione complessa all’Atletico Madrid, con soli due gol in Liga dall’inizio di ottobre, e il suo futuro resta incerto; tuttavia la sua qualità è fuori discussione. Indossare la maglia dell’Argentina potrebbe essere il tonico perfetto per ritrovare fiducia.

Con Messi sotto i riflettori, il suo istinto da goleador potrebbe risultare decisivo per la squadra di Scaloni nella difesa del titolo. Nel 2022 ha segnato quattro gol in sette partite, superando solo Messi e Mbappé, e tra quattro anni potrebbe fare ancora meglio.