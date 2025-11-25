Kane in partenza? La clausola rescissoria del Bayern, l'interesse del Barcellona e il record di goal in Premier: è tempo di riflettere

È significativo che nelle ultime settimane il Barcellona sia stato accostato a diversi attaccanti, tra cui Julian Alvarez, Victor Osimhen, Serhou Guirassy ed Etta Eyong, ma l'opinione comune è che Kane sia in cima alla lista dei possibili acquisti.
A prima vista, ciò è sorprendente, dato che Kane compirà 33 anni prima dell'inizio della prossima stagione. Tuttavia, non c'è assolutamente nulla che suggerisca che il tempo stia avendo la meglio su di lui. Kane ha sempre parlato del suo desiderio di emulare la coppia iconica formata da Cristiano Ronaldo e Lionel Messi, giocando fino alla fine dei suoi trent'anni, e il suo compagno di squadra e leggenda dell'Inghilterra Wayne Rooney ha persino paragonato la sua incessante ricerca di gol a quella del portoghese. Tuttavia, mentre Ronaldo ha affinato il suo gioco con l'avanzare dell'età, quello di Kane è in continua evoluzione.
"Quello che Harry ha prodotto qui nell'ultimo anno o due è assolutamente di prim'ordine", ha riconosciuto il presidente onorario del Bayern Uli Hoeness."E quello che mi piace di più di lui è che, all'inizio, era un goleador che giocava nella sua area, che aspettava che arrivassero i palloni. Oggi, invece, è diventato da tempo un regista, oltre che un finalizzatore. Ma soprattutto è un giocatore con una personalità che ispira gli altri in campo, che indica la direzione da seguire, ed è proprio quello che stavamo cercando".
In sostanza, il Bayern voleva un sostituto di Lewandowski, ma ha ottenuto molto di più.
"Robert Lewandowski ha vinto la Champions League con il Bayern nel 2020 ed è stato poi nominato Giocatore dell'anno, ma le due cose non sono paragonabili", ha scritto Matthaus nella sua rubrica per Sky Germania."Kane ha reinventato il gioco del centravanti, proprio come ha fatto Manuel Neuer con i portieri circa un decennio e mezzo fa.
"Non vedo un attaccante migliore al mondo in questo momento, e non solo per i suoi gol, ma per la sua versatilità e le posizioni in cui gioca. Kane dimostra anche qualità come passatore, dribblatore e contrastatore. È allo stesso tempo un goleador, un regista, un giocatore box-to-box e un contrastatore.
"Non ho mai visto Erling Haaland e Kylian Mbappé scivolare nella propria area di rigore come ha fatto Kane all'88° minuto contro il Dortmund (il 18 ottobre). Non ho nemmeno visto Haaland e Mbappé effettuare passaggi di 50 metri o più. Non ho visto gli altri due giocare i pallonetti che Kane è in grado di effettuare.Penso semplicemente che Kane sia diventato ancora più forte perché può agire con libertà".