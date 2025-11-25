Pubblicità
Pubblicità
Harry Kane transfer GFXGetty/GOAL
Mark Doyle

Kane in partenza? La clausola rescissoria del Bayern, l'interesse del Barcellona e il record di goal in Premier: è tempo di riflettere

La perdita di Robert Lewandowski, passato al Barcellona nell'estate del 2022, è stata un duro colpo per il Bayern Monaco. Il polacco aveva segnato 344 goal in sole 375 presenze con la maglia del club. Sostituirlo non sarebbe stato facile, ma alla fine il Bayern ha impiegato più di un anno per trovare un degno successore, dato che Eric Maxim Choupo-Moting, come prevedibile, non si è dimostrato all'altezza del compito.

Pubblicità

È divertente ripensarci ora, ma c'era chi metteva in discussione la decisione di ingaggiare Harry Kane per colmare in ritardo il vuoto lasciato da Lewandowski nell'attacco del Bayern. La leggenda del club Lothar Matthaus riteneva che l'acquisto da 100 milioni di euro dal Tottenham, che aveva appena compiuto 30 anni, fosse "troppo vecchio e troppo costoso". 

Ora, però, il tedesco afferma di non "vedere un attaccante migliore al mondo".

Non dovrebbe quindi sorprendere più di tanto che il Barcellona sia giunto alla stessa conclusione del Bayern due anni fa: al momento non c'è sul mercato un sostituto migliore di Lewandowski di Kane.

  • Manchester City v Liverpool - Premier LeagueGetty Images Sport

    Haaland troppo costoso

    Nel 2023, si vociferava che uno dei motivi per cui Lewandowski volesse lasciare l'Allianz Arena fosse il presunto tentativo del Bayern di convincere Erling Haaland a trasferirsi a Monaco piuttosto che a Manchester quella stessa estate. Lewandowski ha insistito sul fatto che il numero 9 norvegese non aveva assolutamente nulla a che fare con il suo desiderio di lasciare la Baviera per Barcellona, ma è comunque divertente leggere le notizie secondo cui il presidente del Blaugrana Joan Laporta sarebbe "ossessionato" dall'idea di ingaggiare Haaland.

    Ovviamente questo non accadrà, almeno non ancora. Ci vorrà almeno un altro anno perché Laporta riesca a bilanciare i conti del Barcellona, figuriamoci riportarlo in una posizione tale da poter ingaggiare i giocatori più preziosi del pianeta. Con un po' più di creatività contabile, però, il Barça potrebbe benissimo essere in grado di assicurarsi Kane alla fine della stagione.

    Secondo Bild, il capitano dell'Inghilterra ha una clausola rescissoria di 65 milioni di euro nel suo contratto che può essere attivata la prossima estate, a condizione che l'attaccante comunichi al Bayern la sua volontà di lasciare la squadra entro la fine di gennaio. I campioni della Bundesliga, tuttavia, sarebbero tranquilli riguardo alla situazione, per il semplice fatto che Kane è attualmente soddisfatto, sia dentro che fuori dal campo dell'Allianz Arena.

    • Pubblicità
  • FBL-EUR-C1-BAYERN MUNICH-BRUGGEAFP

    La migliore squadra d'Europa

    Da un punto di vista puramente sportivo, le cose non potrebbero andare meglio per Kane e il suo club. Il Bayern, imbattuto, ha iniziato la stagione 2025-26 battendo ogni record e attualmente è in testa sia alla Bundesliga che alla Champions League. Kane è il principale artefice di questo successo, avendo segnato ben 24 goal in sole 18 presenze in tutte le competizioni, più di qualsiasi altro giocatore nei cinque campionati europei più importanti.

    All'inizio della stagione, lo stesso Kane nutriva comprensibili dubbi sulle dimensioni della rosa di Vincent Kompany, ma la squadra ha saputo compensare l'assenza di Jamal Musiala, infortunato, grazie all'emergere del sensazionale diciassettenne Lennart Karl, all'incredibile impatto di Luis Diaz, arrivato dal Liverpool, e a Michael Olise, che ha elevato il suo gioco a un livello ancora più alto dopo una splendida stagione d'esordio in Germania.

    Il risultato finale è che il Bayern è attualmente la migliore squadra d'Europa, come ha sottolineato mantenendo il 100% in Champions League con un'impressionante vittoria per 2-1 sul detentore del titolo Paris Saint-Germain al Parc des Princes, durante la quale ha messo in mostra sia la sua abilità in attacco che la sua diligenza in difesa.

  • Pubblicità
    Pubblicità
  • FC Bayern München v Borussia Mönchengladbach - BundesligaGetty Images Sport

    La famiglia a Monaco di Baviera

    Fondamentalmente, anche la famiglia di Kane sta vivendo un momento felice, e non solo perché lui sta attraversando il periodo più prolifico della sua brillante carriera.

    Quando si è trasferito dalla sua Londra natale a Monaco, c'erano preoccupazioni esterne su come Kane e la sua famiglia avrebbero affrontato il cambiamento di città, paese e cultura. Tuttavia, Kane ha ripetutamente sottolineato quanto lui, sua moglie Kate e i loro figli si sentano "a loro agio" in Germania, dove, secondo quanto riferito, godono di maggiore privacy rispetto a quando vivevano in Inghilterra.

    "Il modo in cui le persone qui ci hanno accolto è stato straordinario" ha dichiarato l'attaccante all'inizio di quest'anno. "Ci ha commosso profondamente come famiglia, non solo me, ma tutti noi. Ci piace moltissimo. Apprezziamo davvero ogni secondo".

    In questo contesto, non si può fare a meno di credere alle parole di Kane quando afferma di essere disposto a prolungare il contratto che scade nel 2027.

    "Possiamo certamente parlarne" ha detto a settembre. "Mi restano quasi due anni, quindi non è che sia nell'ultimo anno di contratto e qualcuno sia in preda al panico. Io sto bene. Il club sta bene. Penso che siano contenti di me e io sono contento di loro. Queste discussioni possono avere luogo".

    Ha ribadito questo concetto quando gli è stato chiesto direttamente dei legami con il Barcellona prima del suo ritorno a Londra con il Bayern mercoledì, quando affronteranno l'Arsenal in Champions League, dicendo a BILD: "Non ho avuto alcun contatto con nessuno, nessuno mi ha contattato. Mi trovo molto bene nella situazione attuale, anche se non abbiamo ancora discusso della mia situazione con il Bayern. Non c'è fretta. Sono davvero felice a Monaco. Lo si vede dal modo in cui gioco. Se ci saranno contatti, allora vedremo. Ma non sto ancora pensando alla nuova stagione. Prima c'è il Mondiale in estate. Ed è molto improbabile che qualcosa cambi dopo questa stagione".

  • FC Barcelona v Elche CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Il ruolo di Lewandowski

    Non si può negare, tuttavia, che Kane prenderebbe seriamente in considerazione un'offerta concreta da parte del Barcellona che, nonostante tutte le sue difficoltà finanziarie, mantiene uno status quasi mitico anche tra i calciatori di élite. Ci sono poche destinazioni più attraenti al mondo, e quale numero 9 non vorrebbe giocare nella stessa linea d'attacco di Lamine Yamal? Tutto sommato, Kane troverebbe molto difficile rifiutare un'offerta del Barcellona, soprattutto se risolverà i suoi problemi di registrazione nel 2026.

    È anche chiaro che i Blaugrana dovranno sostituire Lewandowski prima piuttosto che poi. Il calciatore della nazionale polacca continua a segnare gol - nessun giocatore del Barcellona ha segnato più di lui nella Liga in questa stagione (otto) - ma ora ha 37 anni e da aprile ha avuto tre problemi muscolari, il che suggerisce che il suo fisico sta iniziando a tradirlo.

    È certamente significativo che non siano ancora iniziate le trattative per un nuovo contratto per Lewandowski, che alla fine della stagione attuale sarà libero di parlare con altri club a partire dal 1° gennaio.

    Alla domanda sulla sua prossima mossa, mentre era in servizio con la Polonia la scorsa settimana, Lewandowski ha ammesso ai giornalisti: "Non so ancora la risposta. Ecco perché non ho fretta. Sono in pace con me stesso, e questa è la cosa più importante. Anche se, per esempio, il club mi contattasse ora, non risponderei comunque a questa domanda, perché devo anche capire cosa è meglio per me. Ma, per ora, sono tranquillo, non ho fretta e, al momento, non mi aspetto nient'altro".

  • Pubblicità
    Pubblicità
  • Paris Saint-Germain v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD4Getty Images Sport

    Evoluzione

    È significativo che nelle ultime settimane il Barcellona sia stato accostato a diversi attaccanti, tra cui Julian Alvarez, Victor Osimhen, Serhou Guirassy ed Etta Eyong, ma l'opinione comune è che Kane sia in cima alla lista dei possibili acquisti.

    A prima vista, ciò è sorprendente, dato che Kane compirà 33 anni prima dell'inizio della prossima stagione. Tuttavia, non c'è assolutamente nulla che suggerisca che il tempo stia avendo la meglio su di lui. Kane ha sempre parlato del suo desiderio di emulare la coppia iconica formata da Cristiano Ronaldo e Lionel Messi, giocando fino alla fine dei suoi trent'anni, e il suo compagno di squadra e leggenda dell'Inghilterra Wayne Rooney ha persino paragonato la sua incessante ricerca di gol a quella del portoghese. Tuttavia, mentre Ronaldo ha affinato il suo gioco con l'avanzare dell'età, quello di Kane è in continua evoluzione.

    "Quello che Harry ha prodotto qui nell'ultimo anno o due è assolutamente di prim'ordine"ha riconosciuto il presidente onorario del Bayern Uli Hoeness."E quello che mi piace di più di lui è che, all'inizio, era un goleador che giocava nella sua area, che aspettava che arrivassero i palloni. Oggi, invece, è diventato da tempo un regista, oltre che un finalizzatore. Ma soprattutto è un giocatore con una personalità che ispira gli altri in campo, che indica la direzione da seguire, ed è proprio quello che stavamo cercando".

    In sostanza, il Bayern voleva un sostituto di Lewandowski, ma ha ottenuto molto di più.

    "Robert Lewandowski ha vinto la Champions League con il Bayern nel 2020 ed è stato poi nominato Giocatore dell'anno, ma le due cose non sono paragonabili", ha scritto Matthaus nella sua rubrica per Sky Germania."Kane ha reinventato il gioco del centravanti, proprio come ha fatto Manuel Neuer con i portieri circa un decennio e mezzo fa.

    "Non vedo un attaccante migliore al mondo in questo momento, e non solo per i suoi gol, ma per la sua versatilità e le posizioni in cui gioca. Kane dimostra anche qualità come passatore, dribblatore e contrastatore. È allo stesso tempo un goleador, un regista, un giocatore box-to-box e un contrastatore.

    "Non ho mai visto Erling Haaland e Kylian Mbappé scivolare nella propria area di rigore come ha fatto Kane all'88° minuto contro il Dortmund (il 18 ottobre). Non ho nemmeno visto Haaland e Mbappé effettuare passaggi di 50 metri o più. Non ho visto gli altri due giocare i pallonetti che Kane è in grado di effettuare.Penso semplicemente che Kane sia diventato ancora più forte perché può agire con libertà".

  • FC Bayern München v Club Brugge KV - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD3Getty Images Sport

    Controllo del proprio destino

    Naturalmente, il rovescio della medaglia delle prestazioni di livello mondiale che Kane continua a offrire con il Bayern è che ora ha il pieno controllo del proprio destino. A questo punto della sua carriera, può praticamente fare tutto ciò che desidera.

    Se il record di gol di tutti i tempi della Premier League è davvero della massima importanza per lui, può tornare in Inghilterra e cercare di eguagliare il record di Alan Shearer (260) con il suo amato Tottenham, o forse anche con il Manchester United, che in passato ha cercato più volte di ingaggiarlo e che è ancora alla ricerca di un centravanti prolifico.

    Naturalmente, Kane potrebbe anche concludere che il modo migliore per prolungare la sua carriera ai massimi livelli sarebbe quello di rimanere al Bayern, dato che la Bundesliga non è fisicamente impegnativa come la Premier League. I bavaresi possono anche garantire virtualmente più trofei e la qualificazione annuale alla Champions League, una competizione che il 32enne desidera ancora disperatamente vincere.

    Ma se il Barcellona dovesse farsi avanti, Kane probabilmente ascolterebbe ciò che hanno da dire. Se saranno davvero in grado di fornire garanzie finanziarie entro la fine di gennaio è ovviamente molto discutibile.

    Quello che sappiamo, però, è che se Kane dovesse andare al Camp Nou, sarebbe un colpo ancora più duro per il Bayern rispetto alla perdita di Lewandowski, e Matthaus non è l'unico che lo avrebbe trovato sorprendente due anni fa.

  • Pubblicità
    Pubblicità