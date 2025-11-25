Kane in partenza? La clausola rescissoria del Bayern, l'interesse del Barcellona e il record di goal in Premier: è tempo di riflettere

Da un punto di vista puramente sportivo, le cose non potrebbero andare meglio per Kane e il suo club. Il Bayern, imbattuto, ha iniziato la stagione 2025-26 battendo ogni record e attualmente è in testa sia alla Bundesliga che alla Champions League. Kane è il principale artefice di questo successo, avendo segnato ben 24 goal in sole 18 presenze in tutte le competizioni, più di qualsiasi altro giocatore nei cinque campionati europei più importanti.

All'inizio della stagione, lo stesso Kane nutriva comprensibili dubbi sulle dimensioni della rosa di Vincent Kompany, ma la squadra ha saputo compensare l'assenza di Jamal Musiala, infortunato, grazie all'emergere del sensazionale diciassettenne Lennart Karl, all'incredibile impatto di Luis Diaz, arrivato dal Liverpool, e a Michael Olise, che ha elevato il suo gioco a un livello ancora più alto dopo una splendida stagione d'esordio in Germania.

Il risultato finale è che il Bayern è attualmente la migliore squadra d'Europa, come ha sottolineato mantenendo il 100% in Champions League con un'impressionante vittoria per 2-1 sul detentore del titolo Paris Saint-Germain al Parc des Princes, durante la quale ha messo in mostra sia la sua abilità in attacco che la sua diligenza in difesa.