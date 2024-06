Harry Kane, Cristiano Ronaldo e i primi 15 contendenti alla Scarpa d'Oro di Euro 2024

La leggenda portoghese ha conquistato il premio tre anni fa, ma in Germania dovrà affrontare una dura lotta per ripetersi.

La Scarpa d'Oro degli Europei ha una storia leggendaria, con alcuni dei giocatori più illustri che si sono aggiudicati il premio nel corso degli anni.

Nel 1972, il leggendario attaccante tedesco Gerd Muller vide il suo nome inciso sul trofeo, mentre Michel Platini rafforzò la propria eredità calcistica con un notevole bottino di nove goal nell'edizione del 1984 in Francia. Più recentemente, Alan Shearer, marcatore da record della Premier League, ha vinto la Scarpa d'Oro, mentre anche David Villa, Fernando Torres e, naturalmente, Cristiano Ronaldo hanno realizzato questo obiettivo.

A volte il vincitore del premio di capocannoniere può uscire da un lotto di nomi che non ti aspetti. Nel 2004, Milan Baros rimase a secco di reti in vista del torneo disputato in Portogallo. Ma nella competizione vera e propria, nessuno riuscì a fare meglio di lui. "Se qualcuno mi avesse detto in anticipo che avrei segnato cinque goal in questo torneo, non ci avrei creduto", ammise lo stesso Baros.

Ma chi vincerà la Scarpa d’Oro di Euro 2024 quest’estate? Un nome affermato o una sorpresa assoluta? GOAL ha stilato una lista dei contendenti per la vittoria dell'ambito riconoscimento.