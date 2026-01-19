Pubblicità
Harrison Leeds 2025-2026Getty Images
Claudio D'Amato

Harrison alla Fiorentina, ufficiale il trasferimento dal Leeds: cifre, formula, contratto e ingaggio

Jack Harrison, esterno offensivo classe '96, è ufficialmente il terzo rinforzo di gennaio della Fiorentina dopo Salomon e Brescianini: l'inglese arriva dal Leeds.

Dopo Salomon, la Fiorentina consegna a Vanoli un'altra ala.

Ufficiale l'acquisto di Jack Harrison, esterno offensivo classe '96 prelevato dal Leeds.

Ad annunciare l'arrivo in viola dell'inglese, tramite i propri canali, è stata la società viola.

  • HARRISON ALLA FIORENTINA: L'ANNUNCIO UFFICIALE

  • HARRISON-FIORENTINA: LA FORMULA

    Come si legge dal comunicato ufficiale del club toscano, "ACF Fiorentina comunica di aver acquistato, a titolo temporaneo con diritto di riscatto, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Jack David Harrison dal Leeds United F.C".

  • A QUANTO È FISSATO IL RISCATTO DI HARRISON? LE CIFRE DELL'OPERAZIONE

    Qualora la Fiorentina a giugno volesse esercitare il diritto di riscatto per far proprio il cartellino di Harrison (prelevato in prestito oneroso a un milione), dovrà versare nelle casse del Leeds circa 8 milioni di euro.

  • HARRISON TITOLARE ALLA FIORENTINA? IL RUOLO

    Harrison arriva alla Fiorentina per rappresentare un'alternativa sulle fasce del versante offensivo (è mancino e può giocare su ambo i lati): il nuovo 4-3-3 scelto da Vanoli al momento prevede Parisi e Gudmundsson ai lati di Kean, col britannico giunto dal Leeds dunque opzione in più per far rifiatare o comunque aumentare le frecce dalla cintola in su.

