Harrison alla Fiorentina, ufficiale il trasferimento dal Leeds: cifre, formula, contratto e ingaggio

Harrison arriva alla Fiorentina per rappresentare un'alternativa sulle fasce del versante offensivo (è mancino e può giocare su ambo i lati): il nuovo 4-3-3 scelto da Vanoli al momento prevede Parisi e Gudmundsson ai lati di Kean, col britannico giunto dal Leeds dunque opzione in più per far rifiatare o comunque aumentare le frecce dalla cintola in su.