Hamsik torna al Napoli con Calzona? Cosa fa oggi l'ex leggenda del club azzurro

Dopo aver salutato, Hamsik ha continuato la sua carriera all'estero prima di appendere gli scarpini al chiodo. Torna a Napoli?

Dopo aver svolto il ruolo di vice Sarri per diverse annate ed essere tornato a Napoli come collaboratore di Spalletti, Francesco Calzona è il nuovo allenatore in capo scelto da De Laurentiis per gli ultimi tre mesi di campionato. Nelle sue mani Champions e residue giornate di Serie A, così da provare a salvare la disastrosa annata post Scudetto.

Come noto Calzona mantiene comunque anche il ruolo di commissario tecnico della rappresentativa Slovacca che ha guidato fino all'Europeo 2024 e che allenerà regolarmente nell'imminente torneo tedesco di giugno e luglio.

Nella Slovacchia il nuovo allenatore del Napoli non ha lavorato con Marek Hamsik, leggendario centrocampista partenopeo di cui si è parlato tantissimo a proposito di un eventuale ritorno al Maradona.