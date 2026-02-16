Hall of Fame vol. X - Andriy Shevchenko, il re dell'Est diventa re di Milano: quando il goal è una sentenza

Quando penso alla mia infanzia e ai colori rossoneri, i quali nitidi mi ricordano i primi approcci al calcio giocato, che da vissuto e parlato sarebbe poi diventato il mio lavoro, un numero e un nome si stagliano limpidi nel novero della memoria: 7, Andriy Shevchenko. Il fatto che sia arrivato nella mia città, Milano, quando mi apprestavo a compiere 10 anni, è sicuramente parte del fascino che questo calciatore bello e letale ha sempre esercitato su di me. L'eleganza del gesto tecnico abbinata alla spietatezza sotto porta lo hanno reso uno dei migliori attaccanti di sempre, a cavallo tra la fine del 1900 e i primi anni del 2000. Anche se la sua storia lo rende uno degli ultimi figli del XX secolo.