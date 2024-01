"Hakimi è una pippa a tirare i rigori, devono morire tutti prima che calci lui": le dichiarazioni di Antonio Conte tornano di moda dopo l'errore in Coppa d'Africa

Nel 2021 Antonio Conte scherzò sulle difficoltà di Hakimi su rigore. Ai Mondiali era però riuscito a portare i suoi ai quarti proprio con un penalty.

Il Marocco, quarto allo scorso Mondiale qatariota, è già fuori dalla Coppa d'Africa. A sorpresa è il Sudafrica a raggiungere i quarti di finale, dove affronterà Capo Verde. Per la rappresentativa nord-africana una grande delusione, dopo essere diventata l'unica squadra del continente a raggiungere una semifinale nella storia della Coppa del Mondo.

Una sconfitta arrivata per 2-0, dopo aver subito l'inferiorità numerica nel finale in seguito all'iniziale svantaggio, e soprattutto aver gettato l'opportunità del pareggio con il rigore calciato sulla traversa dall'ex interista Achraf Hakimi.

Già, quell'Hakimi per cui il suo tecnico ai tempi dell'Inter, Antonio Conte, scherzò in maniera particolare riguardo la capacità dell'esterno di calciare i rigori. Senza mezzi termini, in maniera goliardica, il mister pugliese evidenziò come il ragazzo fosse "una pippa" dagli undici metri.