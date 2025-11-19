Mohamed Salah e Victor Osimhen battuti: Hakimi eletto miglior giocatore africano dell'anno

La battuta d'arresto di Salah in termini di premi arriva in un momento in cui la sua forma nel club è notevolmente calata. La sua influenza al Liverpool è diminuita e le difficoltà offensive della squadra sono state messe a nudo. La sua produttività è diminuita in modo significativo, poiché sta tirando meno in porta e si avventura nell'area di rigore molto meno di quanto facesse in passato.

L'egiziano non è l'unico attaccante sotto pressione. Florian Wirtz, ingaggiato come centrocampista creativo, non ha ancora segnato né fornito assist in Premier League. A detta di tutti, sta ancora cercando di adattarsi alla velocità e alla fisicità del calcio inglese.

Anche Alexander Isak, acquistato dal Newcastle per una cifra record per il club, ha avuto un inizio frustrante. Gli infortuni hanno limitato il suo coinvolgimento, riducendo le possibilità di trovare ritmo e continuità.

Hugo Ekitike, che aveva iniziato bene, ha mostrato sprazzi di qualità ma non è riuscito a mettere insieme una serie di prestazioni di alto livello. Il calo collettivo ha messo il Liverpool in una posizione precaria, dato che attualmente occupa l'ottavo posto con 18 punti.