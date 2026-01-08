Guendouzi al Fenerbahce, ufficiale l'addio alla Lazio: cifre e formula del trasferimento

Oltre al giro di campo in lacrime al termine di Lazio-Fiorentina, Guendouzi prima di volare in Turchia aveva voluto salutare l'ormai sua vecchia tifoseria con parole apparse sul sito ufficiale del club biancoceleste:

"Ciao a tutti i tifosi della Lazio, volevo fare questo piccolo video per ringraziarvi. Ringraziarvi per tutto l’amore che mi avete dato fin dal primo giorno all’aeroporto, me lo ricordo bene. Sono arrivato con la mia famiglia e abbiamo vissuto emozioni magnifiche. Siete davvero un popolo straordinario, meritate solo felicità, meritate tutte le cose più belle del mondo. Spero davvero che la Lazio possa vincere dei trofei, perché la Lazio merita molto di più di quello che stiamo facendo in questa stagione, questo è sicuro".

"Meritate davvero qualcosa di grande. In ogni caso siete davvero nel mio cuore, come persone che mi hanno sempre sostenuto nei momenti belli in cui quelli brutti. Non è stato sempre facile, ma in ogni caso sono sempre stato sincero, ho sempre cercato di fare del mio meglio, mi sono sempre dato per questa maglia, perché ve lo meritate. E se davvero per sempre impressi nel mio cuore. Forza Lazio sempre".