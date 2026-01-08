Pubblicità
Matteo Guendouzi Lazio Fiorentina 07012026Getty Images
Claudio D'Amato

Guendouzi al Fenerbahce, ufficiale l'addio alla Lazio: cifre e formula del trasferimento

La love story tra Matteo Guendouzi e la Lazio giunge ufficialmente al capolinea: il centrocampista francese è un nuovo calciatore del Fenerbahce.

Due anni e mezzo, 110 presenze e 6 goal.

Tanto è durata la storia d'amore tra Matteo Guendouzi e la Lazio, giunta ufficialmente al capolinea.

Il francese - prelevato dal Marsiglia nell'estate del 2023 - è un nuovo calciatore del Fenerbahce, che ha scelto di puntare con decisione su uno dei pilastri biancocelesti investendo denaro fresco versato nelle casse di Lotito.

Guendouzi in Turchia dunque, con addio alla Capitale - sponda biancoceleste - già anticipato a margine del match di mercoledì sera con la Fiorentina e dalla lettera di congedo diffusa dal club.

  • GUENDOUZI AL FENERBAHCE: IL COMUNICATO UFFICIALE

    "La S.S. Lazio informa di aver ceduto a titolo definitivo il calciatore Mattéo Guendouzi al Fenerbahçe SK. Guendouzi, acquistato nell`estate 2023 dall` Olympique de Marseille, lascia i biancocelesti dopo aver collezionato 111 presenze e segnato 6 goal. Tutto il club desidera ringraziare Mattéo per il contributo dato e gli augura il meglio per il futuro" si legge nel comunicato ufficiale.

  • GUENDOUZI-FENERBAHCE: CIFRE E FORMULA

    Guendouzi si trasferisce dalla Lazio al Fenerbahce a titolo definitivo, con la società di Istanbul che corrisponderà a quella di Lotito 28 milioni di euro più altri 2 di bonus. In totale, dunque, un affare da 30 milioni.

  • IL SALUTO DI GUENDOUZI AL MONDO LAZIO

    Oltre al giro di campo in lacrime al termine di Lazio-Fiorentina, Guendouzi prima di volare in Turchia aveva voluto salutare l'ormai sua vecchia tifoseria con parole apparse sul sito ufficiale del club biancoceleste:

    "Ciao a tutti i tifosi della Lazio, volevo fare questo piccolo video per ringraziarvi. Ringraziarvi per tutto l’amore che mi avete dato fin dal primo giorno all’aeroporto, me lo ricordo bene. Sono arrivato con la mia famiglia e abbiamo vissuto emozioni magnifiche. Siete davvero un popolo straordinario, meritate solo felicità, meritate tutte le cose più belle del mondo. Spero davvero che la Lazio possa vincere dei trofei, perché la Lazio merita molto di più di quello che stiamo facendo in questa stagione, questo è sicuro".

    "Meritate davvero qualcosa di grande. In ogni caso siete davvero nel mio cuore, come persone che mi hanno sempre sostenuto nei momenti belli in cui quelli brutti. Non è stato sempre facile, ma in ogni caso sono sempre stato sincero, ho sempre cercato di fare del mio meglio, mi sono sempre dato per questa maglia, perché ve lo meritate. E se davvero per sempre impressi nel mio cuore. Forza Lazio sempre".

0