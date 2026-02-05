Il 'caso' Guehi, perché il nuovo difensore del Manchester City non potrà giocare la finale di Carabao Cup contro l'Arsenal

I Blues speravano che i responsabili delle regole accettassero di rivedere il regolamento prima della trasferta a Londra il 22 marzo, quando affronteranno l'Arsenal, capolista della Premier League.

Guardiola ha dichiarato dopo la convincente vittoria sul Newcastle, con un risultato complessivo di 5-1: "Speriamo di poter convincere la Carabao Cup a far giocare Marc nella finale. Non capisco perché non possa giocare la finale.

"Compri un giocatore per un sacco di soldi e lui non può giocare per una regola che non capisco. Speriamo che possano cambiarla. Antoine è arrivato prima della prima partita, quindi ha potuto giocare. E ora siamo in finale. Perché non dovrebbe giocare? Paghiamo il suo stipendio, è un nostro giocatore".

Guardiola ha affermato che era "pura logica" schierare Guehi contro l'Arsenal. Un altro acquisto invernale, l'attaccante della nazionale ghanese Antoine Semenyo, è idoneo a giocare poiché è arrivato al City dal Bournemouth il 9 gennaio e ha segnato nella vittoria del City nella partita di andata contro il Newcastle.