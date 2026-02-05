Goal.com
Marc Guehi Manchester City 2025-26
Chris Burton

Il 'caso' Guehi, perché il nuovo difensore del Manchester City non potrà giocare la finale di Carabao Cup contro l'Arsenal

L'Arsenal ha ricevuto una grande spinta in vista della finale della Carabao Cup 2026, con la EFL che ha emesso il suo verdetto sulla richiesta del Manchester City di modificare le regole per il giocatore Marc Guehi, ingaggiato a gennaio.

La finale di Carabao Cup vedrà contendersi il trofeo Manchester City e Arsenal.

Una sfida a cui però dovrà rinunciare Marc Guehi, il nuovo acquisto della squadra di Pep Guardiola. 

All'ex Crystal Palace infatti è stato impedito di scendere nella competizione di coppa nazionale, e così sarà anche per l'evento clou che si terrà al Wembley Stadium.

  • PERCHÈ GUEHI È STATO ESCLUSO DALLA FINALE CON L'ARSENAL

    Guehi è approdato al City dal Crystal Palace, squadra rivale della Premier League, il 19 gennaio. L'accordo, che prevedeva il pagamento di 20 milioni di sterline (27 milioni di dollari) per un giocatore che sarebbe diventato free agent in estate, è stato concluso quasi una settimana dopo che la squadra di Pep Guardiola si era assicurata un vantaggio di 2-0 nella semifinale di andata della Carabao Cup contro il Newcastle.

    Le regole dell'EFL stabiliscono che un giocatore non può giocare per due club nella competizione se è stato trasferito alla seconda squadra dopo la semifinale di andata. Questo è stato il caso di Guehi, che non ha quindi potuto partecipare alla vittoria per 3-1 sui Magpies all'Etihad Stadium, con cui il City si è assicurato un posto in un'altra importante finale.

  Marc Guehi Manchester City 2025-26

    IL MANCHESTER CITY "CONTESTA"

    I Blues speravano che i responsabili delle regole accettassero di rivedere il regolamento prima della trasferta a Londra il 22 marzo, quando affronteranno l'Arsenal, capolista della Premier League.

    Guardiola ha dichiarato dopo la convincente vittoria sul Newcastle, con un risultato complessivo di 5-1: "Speriamo di poter convincere la Carabao Cup a far giocare Marc nella finale. Non capisco perché non possa giocare la finale.

    "Compri un giocatore per un sacco di soldi e lui non può giocare per una regola che non capisco. Speriamo che possano cambiarla. Antoine è arrivato prima della prima partita, quindi ha potuto giocare. E ora siamo in finale. Perché non dovrebbe giocare? Paghiamo il suo stipendio, è un nostro giocatore".

    Guardiola ha affermato che era "pura logica" schierare Guehi contro l'Arsenal. Un altro acquisto invernale, l'attaccante della nazionale ghanese Antoine Semenyo, è idoneo a giocare poiché è arrivato al City dal Bournemouth il 9 gennaio e ha segnato nella vittoria del City nella partita di andata contro il Newcastle.

  • NESSUNA MODIFICA ALLE REGOLE

    Standard Sport riporta che, dopo la valutazione da parte della EFL, "non ci saranno modifiche al regolamento" e Guehi dovrà quindi affrontare la frustrazione della finale della Carabao Cup. Sarà costretto a guardare dalla tribuna dello stadio che ospita il calcio inglese.

    Le regole della Coppa di Lega sono state modificate in questa stagione per consentire ai giocatori di rappresentare due club diversi nella competizione. Tuttavia, fin dall'inizio è stato stabilito che qualsiasi trasferimento doveva essere completato prima della seconda partita delle semifinali.

    Il regolamento recita: "Un giocatore tesserato può giocare per un massimo di due club (o club) nella competizione in una stessa stagione se tale giocatore: abbia giocato per il suo club di appartenenza o per il club (o club) in cui è stato ceduto in prestito nella competizione prima della chiusura della finestra di mercato estiva e sia stato richiamato dal club di appartenenza o successivamente trasferito a un altro club (o club) con un trasferimento temporaneo in prestito (o trasferimento temporaneo nel caso di un club della Premier League) o con un trasferimento definitivo prima della fine di tale finestra di mercato estiva.

    "Oppure, ha giocato per il suo club di appartenenza o di prestito nella competizione prima della chiusura della finestra di mercato invernale o della semifinale di andata (a seconda di quale delle due date sia precedente) ed è stato richiamato dal club di appartenenza o successivamente trasferito a un altro club con un trasferimento temporaneo in prestito (o un trasferimento temporaneo nel caso di un club della Premier League) o un trasferimento permanente prima della chiusura della finestra di mercato invernale o della semifinale di andata (a seconda di quale delle due date sia precedente). Oppure, tale giocatore viene ceduto in prestito d'emergenza come portiere in qualsiasi momento durante la stagione".

  Ruben Dias Manchester City 2025-26

    UN RIENTRO IN DIFESA

    Guardiola e il City si sono ritrovati a corto di difensori centrali dopo gli infortuni di John Stones e Josko Gvardiol, ma Ruben Dias potrebbe tornare in campo domenica nella partita di Premier League contro il Liverpool, rientrando così in lizza per affrontare l'Arsenal a Wembley.

