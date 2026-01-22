Pubblicità
Marc Guehi Man City
Richard Martin

Guehi altro colpo di gennaio del Manchester City: basterà per risolvere la crisi?

Marc Guehi è arrivato proprio al momento giusto per mettere ordine nella traballante difesa del City, ma non sarà in grado di risolvere tutti i problemi di Guardiola.

Pep Guardiola non è mai stato uno che usa mezzi termini, ma il suo tono dopo che il Manchester City è stato fatto a pezzi dal piccolo Bodo/Glimt martedì è stato quasi apocalittico. Pur sottolineando che alla sua squadra mancavano 11 giocatori per la trasferta al Circolo Polare Artico e pur elogiando enormemente i vincitori, ha descritto senza mezzi termini la situazione in cui versa attualmente la sua squadra.

"Da Capodanno tutto ha cominciato ad andare contro di noi", ha dichiarato l'allenatore nella conferenza stampa all'Aspmyra Stadium, che ha una capienza inferiore a quella di ciascuna delle quattro tribune dell'Etihad Stadium. "Dobbiamo cambiare rapidamente le dinamiche. La sensazione è che tutto ciò che poteva andare storto sta andando storto".

Fortunatamente per il City, Marc Guehi è appena entrato in campo per riportare un po' di ordine in una squadra che ha improvvisamente perso la strada.

  2 VITTORIE IN 7 PARTITE

    2 VITTORIE IN 7 PARTITE

    Guehi ha usato le parole "dominio totale" per descrivere il City nell'ultimo decennio, ma l'espressione "disastro totale" sarebbe più appropriata per descrivere come ha iniziato il 2026. Il City ha perso due partite e ne ha pareggiate tre delle sette disputate dall'inizio di gennaio, con le uniche vittorie ottenute nelle coppe nazionali.

    La sconfitta di sabato contro il Manchester United è stata accolta con profonda disperazione dai tifosi, ma le cose sono peggiorate ulteriormente nel nord della Norvegia, dove il City è stato meritatamente battuto per 3-1 da una squadra che non aveva mai partecipato alla Champions League e che non aveva vinto nessuna delle sei partite precedenti nella competizione fino all'arrivo della squadra di Guardiola.

    Il Bodo/Glimt proviene da una città con una popolazione inferiore alla capienza dell'Etihad, mentre il valore totale della sua rosa, secondo Transfermarkt, è pari a un quarto del valore di Erling Haaland. I suoi 10 giocatori più costosi di tutti i tempi sono costati complessivamente 23,5 milioni di sterline (31 milioni di dollari); il City ha speso 85 milioni di sterline (114 milioni di dollari) solo nel mese di gennaio, mentre nelle ultime tre finestre di mercato il gigante inglese ha sborsato 445 milioni di sterline (597 milioni di dollari).

  GUEHI AL CITY: LE CIFRE

    GUEHI AL CITY: LE CIFRE

    Ma nonostante la disparità finanziaria tra City e Bodo e l'enorme cifra spesa dal club di Manchester per ricostruire la rosa, l'acquisto di Guehi per 20 milioni di sterline (26,8 milioni di dollari) rappresenta un vero affare nell'attuale mercato.

    Sebbene il City avrebbe potuto ingaggiare il difensore inglese a titolo gratuito alla scadenza del suo contratto con il Crystal Palace a giugno, ha agito con intelligenza anticipando di cinque mesi la mossa, battendo sul tempo altri club interessati come il Bayern Monaco - che ha chiesto a Harry Kane e Michael Olise di contattare Guehi per convincerlo - e, naturalmente, il Liverpool.

    I Reds erano così vicini ad acquistare Guehi in estate che lui era già in una macchina per la scansione in un ospedale privato e stava effettuando le visite mediche in preparazione al trasferimento, prima che il Palace lo annullasse su insistenza di Oliver Glasner.

    Il prezzo di 20 milioni di sterline per uno dei difensori più ambiti della Premier League, se non d'Europa, è quindi un colpo grosso per il City. Dopotutto, il club ha pagato circa 30 milioni di sterline ciascuno per ingaggiare Abdukodir Khusanov e Vitor Reis lo scorso anno. Khusanov dovrebbe affiancare Guehi sabato contro il Wolverhampton, ma Reis ha giocato solo tre volte con il club ed è attualmente in prestito al Girona.

  LEADER GIÀ PRONTO

    LEADER GIÀ PRONTO

    Sia Khusanov che Reis sono prospetti interessanti, ma Guehi è un leader difensivo già pronto, l'uomo che ha portato il Palace alla gloria in FA Cup ed è stato il giocatore più costante dell'Inghilterra nella corsa alla finale di Euro 2024.

    Ma non è solo in difesa che il City manca di leader. Vincitori seriali come Ederson, Kyle Walker, Ilkay Gundogan, Kevin De Bruyne, Jack Grealish e Manuel Akanji hanno tutti lasciato la squadra nell'ultimo anno, e Guehi contribuirà a ristabilire l'equilibrio.

    Guehi potrebbe sembrare un acquisto provvisorio dopo che Josko Gvardiol e Ruben Dias hanno subito infortuni contro il Chelsea all'inizio di questo mese, ma è stato acquistato pensando a un progetto a lungo termine. John Stones, che Guehi ha descritto come "un fratello maggiore", lascerà il club alla fine della stagione quando scadrà il suo contratto, e il City sostituirà di fatto un esperto nazionale inglese con un altro.

    Guehi ha anche intenzione di giocare al massimo livello il più a lungo possibile, dopo aver recentemente dichiarato alla BBC Sport che il suo obiettivo principale, al di là dei trofei, è quello di continuare a giocare fino a 40 anni.

  ERRORI A CUI RIMEDIARE

    ERRORI A CUI RIMEDIARE

    L'esperienza e la qualità tecnica di Guehi sono esattamente ciò di cui il City ha bisogno in questo momento, dopo essere stato sconfitto sia dallo United che dal Bodo nel giro di quattro giorni. In entrambe le partite, il City ha dovuto affidarsi a Khusanov, 21 anni e con 10 presenze in Premier League all'attivo, e al 20enne Max Alleyne, che aveva giocato solo una volta nella massima serie inglese prima del suo battesimo del fuoco all'Old Trafford.

    Alleyne è stato messo in difficoltà in diverse occasioni durante il derby prima di essere sostituito all'intervallo, mentre in Norvegia ha commesso due errori costosi nel giro di due minuti che hanno portato ai primi due gol del Bodo. Alleyne ha anche sbagliato un'occasione da gol con un colpo di testa dall'altra parte del campo, il tipo di occasione che Guehi avrebbe sicuramente sfruttato vista la sua abituale pericolosità in area, che gli ha permesso di segnare sette gol tra club e nazionale nelle ultime due stagioni.

    Ma mentre Guehi ha la qualità e le capacità di leadership per portare un po' di ordine nella difesa disorganizzata del City, la sua nuova squadra è stata improvvisamente colpita da problemi in tutti i reparti, e lui non sarà in grado di risolverli tutti.

  CITY IRRICONOSCIBILE

    CITY IRRICONOSCIBILE

    Haaland non ha segnato alcun gol in otto partite consecutive e sembra provato sia dal carico di lavoro che dai risultati preoccupanti della squadra, che hanno dato ai tifosi una sensazione di déjà-vu rispetto alla stagione disastrosa dell'anno scorso. Phil Foden, nel frattempo, ha subito un altro calo di forma, con prestazioni in netto peggioramento dopo Natale.

    Poi c'è Rodri, che era il fattore determinante per la vittoria o la sconfitta del City. Ha giocato 14 mesi senza perdere una partita con il club, una serie che lo ha aiutato a vincere il Pallone d'Oro 2024, e non è stata una coincidenza che i risultati della squadra siano precipitati la scorsa stagione, poco dopo che un grave infortunio al ginocchio ha posto fine alla sua stagione. Ma, stando ai risultati, la squadra sta effettivamente meglio senza Rodri in questa stagione.

    Il City ha una percentuale di vittorie del 50% quando Rodri gioca, ma ha vinto l'84,2% delle partite quando lui non era disponibile. Il calciatore della nazionale spagnola ha perso ripetutamente palla contro lo United e ha giocato male per tutto il tempo in cui è rimasto in campo in Norvegia, perdendo palla nella fase che ha portato al terzo gol del Bodo e ricevendo due cartellini gialli in meno di un minuto, vanificando lo slancio che il City aveva acquisito quando Rayan Cherki aveva accorciato le distanze.

  ALTRO CHE RIMBORSO...

    ALTRO CHE RIMBORSO...

    Neanche Guardiola può essere esonerato dalle responsabilità. L'allenatore ha continuato a schierare la squadra allo stesso modo nonostante gli infortuni la rendessero sempre più vulnerabile, lasciando una difesa a tre in possesso palla protetta solo da Rodri. Lo United ha quindi superato la difesa con estrema facilità, e lo stesso ha fatto il Bodo.

    Il gran numero di giocatori assenti non aiuta, con Nico Gonzalez e Matheus Nunes che sono mancati nelle ultime due partite, oltre al vuoto incolmabile in difesa causato dagli infortuni di Dias, Gvardiol e Stones.

    "Non voglio dare la colpa a nessuno, ma dobbiamo assumerci maggiori responsabilità perché alla fine non è abbastanza", ha detto Haaland dopo la sconfitta contro il Bodo. "Siamo il Man City. Non possiamo andare in giro e non vincere le partite. Chiedo scusa a tutti, a ogni singolo tifoso del Man City e a ogni singolo tifoso che ha viaggiato oggi, perché alla fine è imbarazzante".

    Non è stato l'unico giocatore del City a sentirsi in colpa per il risultato e la prestazione, dato che la squadra ha deciso di rimborsare ai 374 tifosi che hanno fatto il viaggio in Norvegia l'intero prezzo dei biglietti, sborsando quasi 10.000 sterline per farlo.

    È un bel gesto che rispecchia quelli simili compiuti in passato da club come l'Arsenal e l'Everton, ma ciò che i tifosi del City vogliono sapere più di tutto è se devono prepararsi ad altri spettacoli horror. Guehi dovrebbe aiutare a fermare l'emorragia, ma ci vorrà molta autoanalisi da parte dei suoi nuovi compagni di squadra affinché il City si riprenda dalla crisi di gennaio.

