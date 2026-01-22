Guehi altro colpo di gennaio del Manchester City: basterà per risolvere la crisi?

Pep Guardiola non è mai stato uno che usa mezzi termini, ma il suo tono dopo che il Manchester City è stato fatto a pezzi dal piccolo Bodo/Glimt martedì è stato quasi apocalittico. Pur sottolineando che alla sua squadra mancavano 11 giocatori per la trasferta al Circolo Polare Artico e pur elogiando enormemente i vincitori, ha descritto senza mezzi termini la situazione in cui versa attualmente la sua squadra.
"Da Capodanno tutto ha cominciato ad andare contro di noi", ha dichiarato l'allenatore nella conferenza stampa all'Aspmyra Stadium, che ha una capienza inferiore a quella di ciascuna delle quattro tribune dell'Etihad Stadium. "Dobbiamo cambiare rapidamente le dinamiche. La sensazione è che tutto ciò che poteva andare storto sta andando storto".
Fortunatamente per il City, Marc Guehi è appena entrato in campo per riportare un po' di ordine in una squadra che ha improvvisamente perso la strada.