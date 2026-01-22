Guehi altro colpo di gennaio del Manchester City: basterà per risolvere la crisi?

Guehi ha usato le parole "dominio totale" per descrivere il City nell'ultimo decennio, ma l'espressione "disastro totale" sarebbe più appropriata per descrivere come ha iniziato il 2026. Il City ha perso due partite e ne ha pareggiate tre delle sette disputate dall'inizio di gennaio, con le uniche vittorie ottenute nelle coppe nazionali.

La sconfitta di sabato contro il Manchester United è stata accolta con profonda disperazione dai tifosi, ma le cose sono peggiorate ulteriormente nel nord della Norvegia, dove il City è stato meritatamente battuto per 3-1 da una squadra che non aveva mai partecipato alla Champions League e che non aveva vinto nessuna delle sei partite precedenti nella competizione fino all'arrivo della squadra di Guardiola.

Il Bodo/Glimt proviene da una città con una popolazione inferiore alla capienza dell'Etihad, mentre il valore totale della sua rosa, secondo Transfermarkt, è pari a un quarto del valore di Erling Haaland. I suoi 10 giocatori più costosi di tutti i tempi sono costati complessivamente 23,5 milioni di sterline (31 milioni di dollari); il City ha speso 85 milioni di sterline (114 milioni di dollari) solo nel mese di gennaio, mentre nelle ultime tre finestre di mercato il gigante inglese ha sborsato 445 milioni di sterline (597 milioni di dollari).