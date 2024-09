Gudmundsson gioca Atalanta-Fiorentina? Quando torna dall'Islanda dopo il processo

Gudmundsson è in Islanda per il processo: quando è previsto il suo ritorno a Firenze e cosa filtra verso l'Atalanta.

La stagione di Albert Gudmundsson inizierà davvero questo week end, con la Fiorentina impegnata nella complicata trasferta contro l'Atalanta, in programma domenica alle 15.

Il fantasista islandese, arrivato a Firenze quest'estate, non ha potuto ancora esordire con la nuova squadra complice i problemi fisici e le vicende extra campo legate al processo che sta affrontando per "cattiva condotta sessuale".

Gudmundsson è comparso ieri presso il tribunale di Reykjavik per l'apertura del processo ma tornerà a Firenze in tempo utile per mettersi a disposizione di Raffaele Palladino.