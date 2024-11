Gubbio-Pescara dove vederla: Sky, NOW o RAI? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Serie C

Dopo il ko contro il Pineto, gli abruzzesi vogliono riscattarsi: al Barbetti sfida al Gubbio di Taurino.

Gubbio-Pescara sarà una delle sfide più delicate della giornata numero 17 di Serie C NOW. Al Barbetti arriva la capolista che, però, è reduce da un ko, quello contro il Pineto, che ha permesso a Ternana ed Entella di riavvicinarsi in classifica.

La squadra di Maldini avrà di fronte un Gubbio in lotta per i playoff, nonostante i tanti infortuni che hanno colpito la squadra di Roberto Taurino.

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.