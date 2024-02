Guardiola stuzzica Xabi Alonso: "Ora può solo perdere la Bundesliga"

L'allenatore del City manda un messaggio al suo ex calciatore, ora alla guida del Bayer Leverkusen: "Bundesliga? Tutti pensano che sia fatta”.

Xabi Alonso è senza dubbio l’uomo del momento in Germania e non solo. L’ex centrocampista sta guidando il Bayer Leverkusen in una splendida cavalcata che potrebbe mettere fine all’egemonia del Bayern Monaco in terra teutonica.

Le voci sul suo futuro continuano a rincorrersi, con Liverpool e Bayern Monaco in corsa in vista della prossima stagione.

Tutti lo vogliono, ma prima bisogna vincere il Meisterschale. A parlare di Xabi Alonso è stato anche il connazionale e suo allenatore proprio in Bavaria, Pep Guardiola, ora la Manchester City.

“Non possono vincere la Bundesliga, possono perderla”.

Il tecnico dei Citizens ha stuzzicato con una frase ad effetto l’allenatore del Bayer Leverkusen, che si appresta ad entrare nella parte più complicata della stagione, ovvero quella di reggere la pressione e continuare a vincere.