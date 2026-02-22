Guardiola in tribuna per seguire Union Brescia-Pro Patria: cosa ci faceva il tecnico del Manchester City al 'Rigamonti'

Soltanto ieri era in panchina per guidare il suo Manchester City alla vittoria sul Newcastle in Premier League, dove è in atto la lotta per il titolo con l'Arsenal: per Pep Guardiola una domenica decisamente particolare.
Come riportato dal 'Corriere della Sera', il tecnico spagnolo è infatti uno dei spettatori presenti nella tribuna del 'Rigamonti' per seguire Union Brescia-Pro Patria, match valido per il girone A di Serie C.
Un arrivo a sorpresa, che ha lasciato di stucco la gente allo stadio, felice comunque di condividere le emozioni dell'incontro con uno degli allenatori più influenti della storia del calcio.