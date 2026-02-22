Guardiola in tribuna per seguire Union Brescia-Pro Patria: cosa ci faceva il tecnico del Manchester City al 'Rigamonti'

Nonostante sia da anni al vertice con innovazioni tattiche e vittorie, Guardiola non ha mai dimenticato la parentesi vissuta proprio a Brescia da giocatore durante gli ultimi anni della carriera.

Arrivato nel 2001 dopo il lungo soggiorno al Barcellona, Guardiola ebbe modo di lavorare con Carlo Mazzone in panchina e di condividere lo spogliatoio con Roberto Baggio, a cui è ancora legato da una profonda amicizia.

Guardiola rimase a Brescia fino al 2003 (nel mezzo anche una breve avventura alla Roma), prima di salutare il calcio europeo per volare in Qatar.