Vittorio Rotondaro

Guardiola in tribuna per seguire Union Brescia-Pro Patria: cosa ci faceva il tecnico del Manchester City al 'Rigamonti'

Ospite inatteso al 'Rigamonti': presente Pep Guardiola per assistere alla sfida di Serie C tra Union Brescia e Pro Patria.

Soltanto ieri era in panchina per guidare il suo Manchester City alla vittoria sul Newcastle in Premier League, dove è in atto la lotta per il titolo con l'Arsenal: per Pep Guardiola una domenica decisamente particolare.

Come riportato dal 'Corriere della Sera', il tecnico spagnolo è infatti uno dei spettatori presenti nella tribuna del 'Rigamonti' per seguire Union Brescia-Pro Patria, match valido per il girone A di Serie C.

Un arrivo a sorpresa, che ha lasciato di stucco la gente allo stadio, felice comunque di condividere le emozioni dell'incontro con uno degli allenatori più influenti della storia del calcio.

  • NIENTE ARSENAL

    Guardiola ha preferito volare in Italia anziché seguire da vicino i rivali dell'Arsenal, impegnati nel derby londinese sul campo del Tottenham.

    Incrocio importantissimo per i piani alti della Premier League, dove il City spera di rosicchiare qualche punto proprio ai 'Gunners': a una delle sfide più sentite d'Inghilterra, Guardiola ha anteposto il confronto tra la seconda e la penultima forza del girone A di Serie C.

  • PROMESSA MANTENUTA

    La presenza di Guardiola era del tutto inaspettata ma frutto, come riferito dall'edizione bresciana del 'Corriere della Sera', di una promessa fatta a Edoardo Piovani, attuale team manager dell'Union Brescia. 

    I due sono molto amici e Guardiola ha scelto di tornare nella città lombarda proprio in concomitanza del compleanno di Piovani: un regalo migliore, insomma, non poteva esserci.

  • GUARDIOLA E IL BRESCIA

    Nonostante sia da anni al vertice con innovazioni tattiche e vittorie, Guardiola non ha mai dimenticato la parentesi vissuta proprio a Brescia da giocatore durante gli ultimi anni della carriera.

    Arrivato nel 2001 dopo il lungo soggiorno al Barcellona, Guardiola ebbe modo di lavorare con Carlo Mazzone in panchina e di condividere lo spogliatoio con Roberto Baggio, a cui è ancora legato da una profonda amicizia. 

    Guardiola rimase a Brescia fino al 2003 (nel mezzo anche una breve avventura alla Roma), prima di salutare il calcio europeo per volare in Qatar.

