Guardiola ct dell'Italia? Perché Pep torna ad essere un nome per la Nazionale con Maldini e Leonardo

Guardiola, si sa, è attratto dalle sfide. E in tal senso il rilancio della Nazionale italiana sarebbe la sfida delle sfide.

Un progetto tecnico totalmente nuovo, la prima volta sulla panchina di una nazionale che gli darebbe la possibilità di abbassare i ritmi.

Due ex campioni come Maldini e Leonardo che saprebbero come convincerlo a dire sì alla sfida azzurra. Insomma, gli ingredienti ci sono tutti. Il vero ostacolo, però, è quello economico.

Lo stipendio di Guardiola al City era di circa 25 milioni di euro lordi a stagione. Un qualcosa di nemmeno lontanamente avvicinabile per la FIGC. Pep dovrà abbassare le pretese, e di molto. Da capire se gli stimoli non economici, che per lui sono stati sempre fondamentali, possano bastare.