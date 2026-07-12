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Marco Trombetta

Guardiola ct dell'Italia? Perché Pep torna ad essere un nome per la Nazionale con Maldini e Leonardo

Italia
P. Guardiola

Torna di moda la suggestione Guardiola come nuovo ct della Nazionale italiana: tra Conte e Mancini potrebbe inserirsi a sorpresa Pep dopo le ultime novità.

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Gli ingressi di Paolo Maldini e Leonardo nel nuovo organigramma della Nazionale potrebbero stravolgere i piani per quanto riguarda la scelta del ct.

Antonio Conte e Roberto Mancini restano i nomi più caldi, ma occhio al ritorno della grande suggestione chiamata Pep Guardiola.

  • Conte ManciniGetty Images

    CONTE E MANCINI NON SONO PIU' I PREFERITI

    Se fino a questo momento, la scelta del nuovo commissario tecnico azzurro sembrava dovesse cadere al 100% su uno tra Antonio Conte e Roberto Mancini, con la nuova organizzazione tecnica le cose potrebbero stravolgersi ulteriormente.

    Conte è il ct che sceglierebbero i club, senza tentennamento alcuno: le società hanno aperto a un aiuto economico per venire incontro a un eventuale ingaggio fuori portata per il bilancio della Federcalcio: il come va ancora definito, ma oltre il come c’è una netta volontà che suona come un punto di rottura rispetto al passato, anche recente. Mancini nella sfida dei rapporti personali con il numero uno della Figc Giovanni Malagò batte tutti.

    Ma secondo 'La Gazzetta dello Sport', Maldini e Leonardo avrebbero in testa un altro nome...

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  • LEONARDO LA CHIAVE PER PEP

    L'ingresso nell'organigramma azzurro del brasiliano ex Milan, in particolare, potrebbe diventare la chiave per trasformare la suggestione Pep Guardiola in una idea vera e propria.

    La visione del calcio di Leonardo è sicuramente un fattore che può attirare profili come Guardiola, del resto è lui che ha convinto un certo Leo Messi a lasciare casa sua, il Barcellona, per tentare l'avventura al PSG.

    Il binomio con Maldini, con cui condivide la voglia di rinnovare e rifondare il movimento calcistico italiano, rafforza l'intenzione di voler puntare su uno come Pep per realizzare tutto questo.

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  • L'OSTACOLO ECONOMICO

    Guardiola, si sa, è attratto dalle sfide. E in tal senso il rilancio della Nazionale italiana sarebbe la sfida delle sfide.

    Un progetto tecnico totalmente nuovo, la prima volta sulla panchina di una nazionale che gli darebbe la possibilità di abbassare i ritmi.

    Due ex campioni come Maldini e Leonardo che saprebbero come convincerlo a dire sì alla sfida azzurra. Insomma, gli ingredienti ci sono tutti. Il vero ostacolo, però, è quello economico.

    Lo stipendio di Guardiola al City era di circa 25 milioni di euro lordi a stagione. Un qualcosa di nemmeno lontanamente avvicinabile per la FIGC. Pep dovrà abbassare le pretese, e di molto. Da capire se gli stimoli non economici, che per lui sono stati sempre fondamentali, possano bastare.

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