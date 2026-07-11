Paolo Maldini, dopo una lunghissima e vincente carriera da calciatore, entra nella dirigenza del Milan nel 2018 col fondo Elliott.

Nel 2019 diventa direttore dell'area tecnica proprio al posto di Leonardo, suo ex compagno di squadra in rossonero.

C'è anche la mano di Maldini sullo Scudetto conquistato dal Milan nella stagione 2021/22. Tanto che RedBird lo conferma prima della rottura che arriva al termine della stagione successiva.

Leonardo, prima calciatore e poi allenatore sia del Milan che dell'Inter, ha lavorato come dirigente per il club rossonero. Mentre nel 2011 è stato nominato direttore sportivo del PSG.

Nel 2018 torna al Milan come direttore generale dell'area tecnico-sportiva, ruolo da cui rassegna le dimissioni meno di un anno dopo per divergenze con Elliott. Quindi torna a Parigi dove resta dal 2019 al 2022 come direttore sportivo.