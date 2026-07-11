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Maldini LeonardoGetty Images
Lelio Donato

Come cambia l'Italia, il nuovo organigramma della Nazionale: l'annuncio su Paolo Maldini e il ruolo di Leonardo

Italia

Malagò ha annunciato il nuovo organigramma della Nazionale, a sorpresa nello staff azzurro entra anche Leonardo che affiancherà Paolo Maldini.

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Nasce la nuova Italia.

Giovanni Malagò ha annunciato il tanto atteso sì di Paolo Maldini. Insieme a lui arriverà anche Leonardo, ex dirigente di Milan e PSG.

Ma come cambia l'organigramma della Federcalcio? Quali saranno i ruoli di Maldini e Leonardo? Chi sarà il nuovo CT?

  • MALDINI DIRETTORE TECNICO E PRESIDENTE

    Paolo Maldini assume come ventilato ormai da settimane l'incarico di direttore tecnico, ma non solo.

    L'ex capitano del Milan diventa anche presidente del Club Italia. Un ruolo che non ha precedenti nel nostro calcio.

    In questo modo Maldini non solo sceglierà il nuovo CT della Nazionale ma guiderà tutte le selezioni azzurre.



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  • LEONARDO IN FIGC: IL SUO RUOLO

    La vera sorpresa è però l'arrivo in FIGC di Leonardo.

    Il brasiliano, particolarmente legato a Paolo Maldini, entra in Federcalcio col ruolo di Advisor.

    Leonardo di fatto sarà quindi il consigliere per le scelte più importanti.

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  • LA CARRIERA DI MALDINI E LEONARDO DA DIRIGENTI

    Paolo Maldini, dopo una lunghissima e vincente carriera da calciatore, entra nella dirigenza del Milan nel 2018 col fondo Elliott.

    Nel 2019 diventa direttore dell'area tecnica proprio al posto di Leonardo, suo ex compagno di squadra in rossonero.

    C'è anche la mano di Maldini sullo Scudetto conquistato dal Milan nella stagione 2021/22. Tanto che RedBird lo conferma prima della rottura che arriva al termine della stagione successiva.

    Leonardo, prima calciatore e poi allenatore sia del Milan che dell'Inter, ha lavorato come dirigente per il club rossonero. Mentre nel 2011 è stato nominato direttore sportivo del PSG.

    Nel 2018 torna al Milan come direttore generale dell'area tecnico-sportiva, ruolo da cui rassegna le dimissioni meno di un anno dopo per divergenze con Elliott. Quindi torna a Parigi dove resta dal 2019 al 2022 come direttore sportivo.

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  • ORA LA SCELTA DEL NUOVO CT

    La prima importante scelta della coppia Maldini-Leonardo in Nazionale sarà ovviamente quella relativa al nuovo CT.

    I candidati restano due. Il preferito di Maldini sarebbe Antonio Conte per il quale però servirebbe un aiuto da parte dei club per coprire l'ingaggio.

    L'opzione più semplice è un altro ritorno, ovvero quello di Roberto Mancini che aspetta solo una chiamata per tornare sulla panchina dell'Italia dopo il traumatico divorzio dell'estate 2023.

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