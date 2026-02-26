Griezmann pronto a dire addio all’Atletico Madrid: la MLS sta per accoglierlo

Secondo le ultime indiscrezioni, la franchigia con sede in Florida starebbe spingendo da settimane per accelerare l’ingaggio del francese. Griezmann ha spesso parlato del suo amore per la cultura americana, in particolare della sua passione per NBA e NFL, e ha trascorso frequentemente le vacanze negli Stati Uniti. Mentre in passato erano stati accostati altri pesi massimi della MLS come Inter Miami o Los Angeles FC, l’Orlando City è riuscito a posizionarsi con successo in testa alla fila offrendo un ruolo di primo piano nel proprio progetto.

Per il Madrid, perdere il proprio talismano a metà stagione rappresenta un colpo significativo per l’impianto tattico di Simeone. Griezmann è stato probabilmente il giocatore più costante della squadra in questa annata, smentendo le aspettative di un ruolo ridimensionato.

Tuttavia, sembra che il club sia disposto a rispettare i desideri di un giocatore che ha dato i suoi anni migliori alla maglia. Mentre la finestra MLS si avvia alla chiusura, il mondo del calcio attende ora la conferma ufficiale di quella che sarebbe una delle partenze a metà stagione più di alto profilo della memoria recente.