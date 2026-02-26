Getty Images Sport
Griezmann pronto a dire addio all’Atletico Madrid: la MLS sta per accoglierlo
Griezmann vicino a un clamoroso trasferimento
Secondo quanto riferito, Griezmann è sul punto di mettere fine alla sua leggendaria carriera all’Atletico per realizzare finalmente il suo sogno a lungo coltivato di giocare in Major League Soccer.
Il vincitore del Mondiale si sta avvicinando a un sensazionale trasferimento all’Orlando City, con l’accordo che dovrebbe essere finalizzato prima che l’attuale finestra di registrazione della MLS si chiuda, secondo Cadena SER. Pur essendo stato una figura chiave per Diego Simeone in questa stagione, il 34enne sembra pronto a scambiare il Metropolitano con il sole della Florida.
È stato riportato che le trattative hanno accelerato in modo significativo negli ultimi giorni. Sebbene l’interesse di Griezmann per gli Stati Uniti non sia mai stato un segreto, i tempi dell’operazione hanno colto molti di sorpresa, considerando gli impegni ancora in corso dell’Atleti in Champions League e nelle competizioni di coppa nazionali. Tuttavia, il fascino del progetto americano sembra aver finalmente superato il desiderio di portare a termine la stagione europea.
- Getty Images
La parola interna sull'addio di Griezmann
Nonostante la fase avanzata delle trattative, l’addio di Griezmann è stato pianificato con cura per consentire un commiato poetico. Il francese dovrebbe scendere in campo in altre tre partite con il Los Rojiblancos prima di attraversare l’Atlantico. Questo calendario include una trasferta per affrontare l’Oviedo e il ritorno della semifinale di Copa del Rey ad alta tensione contro il Barcellona. La sua ultima apparizione è prevista per il 7 marzo al Metropolitano contro la Real Sociedad - il club in cui è iniziato il suo percorso professionale - segnando un momento di chiusura del cerchio per la sua carriera in Spagna.
L’inseguimento di Orlando City è stato incessante, con il direttore sportivo Ricardo Pereira che ha compiuto diversi viaggi in Spagna per finalizzare i dettagli.
Mentre in precedenza l’Inter Miami era stata accostata all’attaccante, l’impossibilità di liberare uno slot da Designated Player ha aperto la porta ai Lions. La complessità dell’operazione resta elevata a causa del fatto che l’Atleti è nel pieno della Champions League e delle competizioni di coppa nazionali, ma lo slancio suggerisce che un accordo sia imminente per soddisfare gli obiettivi personali del giocatore.
Simeone dà il via libera al trasferimento
Diego Simeone, che è stato l’artefice dei più grandi successi di Griezmann a Madrid, ha assunto un atteggiamento filosofico sulla possibile partenza. Dopo i recenti successi europei, all’allenatore argentino è stato chiesto direttamente dei collegamenti con l’Orlando City.
Invece di ostacolare il trasferimento, Simeone ha offerto una benedizione carica di emozione, affermando: "Spero che scelga ciò che è meglio per lui e ciò che desidera davvero; merita di avere ciò che desidera." Questo tono riflessivo suggerisce che il club sia pronto a onorare i desideri della propria più grande icona dei tempi moderni.
Il tecnico dell’Atleti non ha mai nascosto la sua ammirazione per l’evoluzione del francese, osservando in precedenza: "Sono grato ad Antoine e al suo periodo all’Atletico Madrid. Ha segnato 200 goal, il che è pazzesco. Ricordo quando è arrivato. Era un’ala bassa a sinistra e lo abbiamo invitato a giocare nell’uno contro uno e da trequartista, ed è cresciuto fino a diventare campione del mondo. È sempre stato un modello per il suo impegno e il suo lavoro, e oggi ha ricevuto i ringraziamenti che merita. Siamo grati per tutto ciò che ci ha dato, per tutto ciò che ci dà e continuerà a darci, perché il talento non ha età".
- Getty Images Sport
Perché Orlando City è la destinazione scelta
Secondo le ultime indiscrezioni, la franchigia con sede in Florida starebbe spingendo da settimane per accelerare l’ingaggio del francese. Griezmann ha spesso parlato del suo amore per la cultura americana, in particolare della sua passione per NBA e NFL, e ha trascorso frequentemente le vacanze negli Stati Uniti. Mentre in passato erano stati accostati altri pesi massimi della MLS come Inter Miami o Los Angeles FC, l’Orlando City è riuscito a posizionarsi con successo in testa alla fila offrendo un ruolo di primo piano nel proprio progetto.
Per il Madrid, perdere il proprio talismano a metà stagione rappresenta un colpo significativo per l’impianto tattico di Simeone. Griezmann è stato probabilmente il giocatore più costante della squadra in questa annata, smentendo le aspettative di un ruolo ridimensionato.
Tuttavia, sembra che il club sia disposto a rispettare i desideri di un giocatore che ha dato i suoi anni migliori alla maglia. Mentre la finestra MLS si avvia alla chiusura, il mondo del calcio attende ora la conferma ufficiale di quella che sarebbe una delle partenze a metà stagione più di alto profilo della memoria recente.
