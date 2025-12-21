Pubblicità
Sasha Attwood and Jack GrealishGetty Images/GOAL
Aditya Gokhale

L'hobby di Grealish e della fidanzata: "Coltiviamo ortaggi in giardino"

Jack Grealish ha svelato la nuova passione extra-campo intrapresa insieme alla compagna Sasha Attwood: giardinaggio e coltivazione di orti nella loro tenuta da sogno.

Jack Grealish ha svelato una passione inaspettata che ha sviluppato insieme alla fidanzata Sasha Attwood, rivelando che la sua vita lontano dal calcio ha preso una piega sorprendentemente positiva. 

Il calciatore della nazionale inglese ha spiegato come coltivare l'orto nella loro casa nel Cheshire sia diventato un hobby condiviso, offrendo uno sguardo sul lato più tranquillo della vita del calciatore in prestito all'Everton.

  • GREALISH E LA FIDANZATA TRA ORTI E GIARDINAGGIO

    Grealish ha rivelato di aver intrapreso l'orticoltura come passatempo regolare, trascorrendo il tempo a coltivare ortaggi con la sua compagna, Attwood, nella loro villa nel Cheshire. Il calciatore ha fatto questa confessione nell'ambito di una richiesta di pianificazione relativa al terreno della sua proprietà da 5,6 milioni di sterline a Chelford.

    Il centrocampista, attualmente in prestito all'Everton dal Manchester City, ha rivelato i dettagli nella documentazione presentata al Cheshire East Council. La richiesta riguarda un certificato di uso o sviluppo legale esistente, che conferma che alcune attività svolte sul terreno non richiedono un permesso di costruzione.

    Nella documentazione, Grealish ha descritto come vengono utilizzate le diverse aree della vasta tenuta, sottolineando che la coltivazione di ortaggi è diventata una parte integrante della vita familiare. Gli orti in stile allotment fanno parte dei terreni più ampi, che si estendono per quasi 10 acri e comprendono diverse aree ricreative oltre a spazi verdi paesaggistici.

  • Manchester United v Everton - Premier LeagueGetty Images Sport

    "USIAMO GLI SPAZI VERDI PER COLTIVARE"

    Nella domanda, Grealish ha spiegato come lui e la sua famiglia utilizzano regolarmente i terreni. Ha scritto: "Da quando ho acquistato la proprietà, io e la mia famiglia ci siamo divertiti a praticare golf e a seguire lezioni individuali, a giocare a tennis e a partecipare a tornei, nonché a andare in barca e a pescare sul lago".

    Il calciatore della nazionale inglese ha poi descritto come gli spazi esterni siano diventati anche un punto di ritrovo sociale per amici e familiari. "Abbiamo utilizzato i prati per intrattenere regolarmente gli amici e per attività ricreative in generale".

    Ha poi rivelato l'hobby che ha sorpreso molti tifosi, confermando: "Gli spazi del giardino sono utilizzati per far esercitare il nostro cane e coltiviamo ortaggi negli orti".

  • TENUTA DA SOGNO

    Grealish condivide la casa con la sua fidanzata Attwood, e la coppia ha anche una figlia, Mila Rose, nata nel 2024. La proprietà è diventata la loro base principale mentre il centrocampista continua la sua carriera calcistica, e i giardini sembrano svolgere un ruolo centrale nella vita familiare.

    La tenuta è ampia e variegata, secondo quanto riportato dal The Sun, e comprende un giardino acquatico giapponese, un giardino "segreto" appartato, un lago per la pesca e la navigazione, un campo da tennis, un putting green e ampie aree con prato. Secondo i documenti, una parte significativa del terreno è dedicata agli spazi verdi, rendendolo ideale sia per la ricreazione che per la coltivazione di prodotti agricoli.

    La richiesta di Grealish è stata sostenuta dall'ex giardiniere senior della proprietà, che ha lavorato nella tenuta per 27 anni, e dal precedente proprietario. Il loro sostegno rafforza la tesi secondo cui l'uso attuale del terreno, compresa la coltivazione di ortaggi, è consolidato da tempo e coerente con il modo in cui la proprietà è stata storicamente goduta.

  • Everton v Crystal Palace - Premier LeagueGetty Images Sport

    HOBBY ED EVERTON

    Il Consiglio della contea del Cheshire orientale dovrebbe esaminare la richiesta a tempo debito, con una decisione che verrà presa in un secondo momento, secondo quanto riportato. Se approvata, la certificazione confermerà formalmente che Grealish e la sua famiglia potranno continuare a utilizzare i giardini e gli orti senza bisogno di ulteriori permessi urbanistici.

    Sul campo, Grealish rimane concentrato sul calcio, con il suo periodo di prestito all'Everton finalizzato a garantirsi minuti di gioco regolari e a ricostruire lo slancio. L'ala è stata una figura di spicco sin dal suo arrivo nel Merseyside, pur continuando ad appartenere al Manchester City in attesa di decisioni future sulla sua carriera calcistica a lungo termine.

