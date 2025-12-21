L'hobby di Grealish e della fidanzata: "Coltiviamo ortaggi in giardino"

Nella domanda, Grealish ha spiegato come lui e la sua famiglia utilizzano regolarmente i terreni. Ha scritto: "Da quando ho acquistato la proprietà, io e la mia famiglia ci siamo divertiti a praticare golf e a seguire lezioni individuali, a giocare a tennis e a partecipare a tornei, nonché a andare in barca e a pescare sul lago".

Il calciatore della nazionale inglese ha poi descritto come gli spazi esterni siano diventati anche un punto di ritrovo sociale per amici e familiari. "Abbiamo utilizzato i prati per intrattenere regolarmente gli amici e per attività ricreative in generale".

Ha poi rivelato l'hobby che ha sorpreso molti tifosi, confermando: "Gli spazi del giardino sono utilizzati per far esercitare il nostro cane e coltiviamo ortaggi negli orti".