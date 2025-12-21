L'hobby di Grealish e della fidanzata: "Coltiviamo ortaggi in giardino"

Grealish condivide la casa con la sua fidanzata Attwood, e la coppia ha anche una figlia, Mila Rose, nata nel 2024. La proprietà è diventata la loro base principale mentre il centrocampista continua la sua carriera calcistica, e i giardini sembrano svolgere un ruolo centrale nella vita familiare.
La tenuta è ampia e variegata, secondo quanto riportato dal The Sun, e comprende un giardino acquatico giapponese, un giardino "segreto" appartato, un lago per la pesca e la navigazione, un campo da tennis, un putting green e ampie aree con prato. Secondo i documenti, una parte significativa del terreno è dedicata agli spazi verdi, rendendolo ideale sia per la ricreazione che per la coltivazione di prodotti agricoli.
La richiesta di Grealish è stata sostenuta dall'ex giardiniere senior della proprietà, che ha lavorato nella tenuta per 27 anni, e dal precedente proprietario. Il loro sostegno rafforza la tesi secondo cui l'uso attuale del terreno, compresa la coltivazione di ortaggi, è consolidato da tempo e coerente con il modo in cui la proprietà è stata storicamente goduta.