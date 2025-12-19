Pubblicità
Gravina AllegriGOAL
Vittorio Rotondaro

Gravina sulla querelle Allegri-Oriali: "Bisogna riacquistare il senso dell'educazione"

Il presidente federale commenta l'episodio degli insulti di Allegri a Oriali in Supercoppa: "Parliamo di fair play e poi ci sputiamo addosso".

Sul campo si è concluso col successo dei partenopei, ma Napoli-Milan sembra non essere ancora finito: colpa dell'episodio che sta facendo discutere in queste ultime ore.

Il match di Riyadh ha lasciato lunghi strascichi di polemiche, relativi ai presunti insulti proferiti da Massimiliano Allegri a Gabriele Oriali, collaboratore di Antonio Conte.

Dell'argomento ha parlato il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, che ha condannato fermamente l'atteggiamento del tecnico del Milan, finito anche sotto la lente d'ingrandimento degli ispettori federali.

  • IL COMUNICATO DI CONDANNA DEL NAPOLI

    "La SSC Napoli condanna con fermezza l’atteggiamento dell’allenatore del Milan, Massimiliano Allegri che, durante la semifinale di Supercoppa Italiana, alla presenza di decine di persone a bordocampo e in diretta televisiva, ha pesantemente insultato Gabriele Oriali con termini offensivi e reiterati. Auspichiamo che tale aggressione, totalmente fuori controllo, non passi inosservata, a maggior ragione perché, con 33 telecamere impegnate nella produzione dell’evento, è impossibile non riscontrare quanto avvenuto".

  • COSA HA DETTO GRAVINA

    A margine della conferenza stampa post-consiglio federale, Gravina si è espresso in merito alla querelle Allegri-Oriali: queste le dichiarazioni riportate dall'agenzia 'ANSA'.

    "L'aggressione verbale Allegri-Oriali? Qui è un fatto culturale. Dobbiamo riacquistare il senso dell'educazione. Ultimamente si è convinti che più si urla e più si condiziona la scelta o la decisione dell'arbitro o degli addetti ai lavori, ma invece è solo una sconfitta per l'immagine del calcio italiano. Il caso Hermoso-Folurunsho? Basta con queste modalità di aggressioni continue, vale per tutti, per Folorunsho, per i presidenti, per i dirigenti, i calciatori e i tifosi. Parliamo di fair play ed etica, facciamo le campagne e ce lo stampiamo sul petto e poi andiamo in campo e ci sputiamo addosso".

  • GRAVINA SU MILAN-COMO

    Gravina ne ha approfittato anche per discutere del tema della disputa di Milan-Como a Perth, in Australia, con tanto di arbitro asiatico e non facente riferimento all'AIA.

    "L'arbitro di Milan-Como a Perth? La federazione ha dato una sua disponibilità ad assecondare la scelta, che rientra nelle autonomia della Lega Serie A, ad appoggiare la gara in Australia. Qualche riflessione, invece, avremo modo di farla sull'arbitraggio asiatico e sull'equa competizione. È un argomento che merita qualche riflessione, che farò con la Lega di A".

