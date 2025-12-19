Gravina sulla querelle Allegri-Oriali: "Bisogna riacquistare il senso dell'educazione"

Sul campo si è concluso col successo dei partenopei, ma Napoli-Milan sembra non essere ancora finito: colpa dell'episodio che sta facendo discutere in queste ultime ore.
Il match di Riyadh ha lasciato lunghi strascichi di polemiche, relativi ai presunti insulti proferiti da Massimiliano Allegri a Gabriele Oriali, collaboratore di Antonio Conte.
Dell'argomento ha parlato il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, che ha condannato fermamente l'atteggiamento del tecnico del Milan, finito anche sotto la lente d'ingrandimento degli ispettori federali.