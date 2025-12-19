Gravina sulla querelle Allegri-Oriali: "Bisogna riacquistare il senso dell'educazione"

A margine della conferenza stampa post-consiglio federale, Gravina si è espresso in merito alla querelle Allegri-Oriali: queste le dichiarazioni riportate dall'agenzia 'ANSA'.

"L'aggressione verbale Allegri-Oriali? Qui è un fatto culturale. Dobbiamo riacquistare il senso dell'educazione. Ultimamente si è convinti che più si urla e più si condiziona la scelta o la decisione dell'arbitro o degli addetti ai lavori, ma invece è solo una sconfitta per l'immagine del calcio italiano. Il caso Hermoso-Folurunsho? Basta con queste modalità di aggressioni continue, vale per tutti, per Folorunsho, per i presidenti, per i dirigenti, i calciatori e i tifosi. Parliamo di fair play ed etica, facciamo le campagne e ce lo stampiamo sul petto e poi andiamo in campo e ci sputiamo addosso".