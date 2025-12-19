Pubblicità
Andrea Ajello

Allegri rischia una multa e una squalifica: le parole a Oriali in Napoli-Milan nel rapporto degli ispettori

Possibili conseguenze per l'allenatore del Milan dopo lo scontro con Lele Oriali, collaboratore di Antonio Conte: ecco cosa rischia Allegri, deciderà Chiné.

Il Milan ha lasciato l'Arabia Saudita dopo la sconfitta con il Napoli in semifinale di Supercoppa Italiana con anche qualche polemica per quanto successo tra le panchine e in particolare tra Massimiliano Allegri e Lele Oriali.

L'allenatore rossonero ha avuto da ridire nei confronti del collaboratore di Antonio Conte con anche alcune offese del tecnico. Allegri non è stato però espulso anche se potrebbero comunque esserci delle conseguenze per l'allenatore del Milan.

A fare chiarezza su quanto successo infatti sono stati gli ispettori federali, che hanno già presentato il rapporto al procuratore federale Giuseppe Chiné. 

  • NESSUN RIFERIMENTO NEL REFERTO ARBITRALE

    Come detto, Allegri non è stato espulso dall'arbitro Zufferli durante la partita né al termine per quanto accaduto con Oriali.

     E infatti, a dimostrazione di ciò, come riportato dalla Gazzetta, nel referto arbitrale sembra non sia stato scritto praticamente nulla in proposito. 

  • IL RAPPORTO DEGLI ISPETTORI

    Grazie al rapporto degli ispettori federali però, presenti in tutti i campi, già nella notte il procuratore Figc Giuseppe Chinè ha potuto leggere per iscritto quanto successo.  Il rapporto parlerebbe di offese personali ripetute, scrive la Gazzetta. Una "documentazione" che quindi rende inutile (anche perché inapplicabile come si è notato nel caso Folorunsho) la prova tv.

  • COSA RISCHIA ALLEGRI?

    Adesso la palla quindi passerà a Chiné che con ogni probabilità chiederà al Giudice Sportivo di sanzionare la condotta di Allegri.

    Ma cosa prevede il codice in questi casi? Due possibilità: la multa o nei casi più gravi anche la squalifica di una giornata, che il tecnico sconterebbe in campionato da regolamento. 

  • POSSIBILE "SOLO" MULTA

    Molto dipenderà da quello che effettivamente gli ispettori hanno scritto nel referto e se ci saranno cose in più rispetto a quelle che sono state riprese anche dalla tv. 

    Lo scenario più probabile comunque per Allegri è quello solo di ricevere una multa e nessuna squalifica. 

