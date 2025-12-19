Allegri rischia una multa e una squalifica: le parole a Oriali in Napoli-Milan nel rapporto degli ispettori

Il Milan ha lasciato l'Arabia Saudita dopo la sconfitta con il Napoli in semifinale di Supercoppa Italiana con anche qualche polemica per quanto successo tra le panchine e in particolare tra Massimiliano Allegri e Lele Oriali.

L'allenatore rossonero ha avuto da ridire nei confronti del collaboratore di Antonio Conte con anche alcune offese del tecnico. Allegri non è stato però espulso anche se potrebbero comunque esserci delle conseguenze per l'allenatore del Milan.

A fare chiarezza su quanto successo infatti sono stati gli ispettori federali, che hanno già presentato il rapporto al procuratore federale Giuseppe Chiné.