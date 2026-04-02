Gravina lascia l'Italia: ufficiali le dimissioni, non è più il presidente della FIGC

In queste ore, ma anche nei mesi passati, Gravina è stato senza dubbio una delle figure maggiormente discusse e criticate per i risultati e la gestione complessiva della Nazionale. L'eliminazione contro la Bosnia ha esasperato il clima attorno a lui con molti che hanno spinto affinché rassegnasse le dimissioni, a partire dal Ministro dello Sport Andrea Abodi che ha usato toni molto forti.





La spinta della politica però non sarebbe comunque il motivo dietro la decisione di Gravina di dimettersi. Il dirigente avrebbe optato per questa strada dopo essersi reso conto che non ci fossero più le condizioni per continuare in questa fase e scegliendo così di "farsi da parte".