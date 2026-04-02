Gravina lascia l'Italia: ufficiali le dimissioni, non è più il presidente della FIGC

Il primo grande scossone ma non unico del calcio italiano dopo la drammatica - sportivamente parlando - serata di martedì, quando per la terza volta di fila la Nazionale non è riuscita a qualificarsi per il Mondiale.
Gabriele Gravina lascia l'incarico di Presidente della FIGC, ruolo che aveva ricoperto dal 2018. L'ormai ex numero uno della Federazione a caldo, subito dopo la sconfitta con la Bosnia, aveva rimandato la decisione rimettendo la questione nelle mani del Consiglio Federale.
Nelle ultime ore invece il passo indietro di Gravina "concretizzato" nella riunione odierna con le varie componenti federali.